Ankara-Atina hattında yumuşama havası

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Yunan basını, Erdoğan’ın mesajını, ikili ilişkilerde son aylarda yaşanan gerilimin ardından gelen “ılımlı mesajlar” olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının Atina’da yankılanmasından birkaç saat sonra konuşan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsündeki mesajlarının tonunu yumuşattığına dikkat çekildi. BM kürsüsünden, Ankara ve Atina arasında diyalog sürecinin devam etmesi gerektiğini söyleyen Miçotakis’in, iki ülkenin bir arada yaşaması için seçtiği ifadeler özellikle dikkat çekiciydi.

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MİÇOTAKİS DİYALOG DEDİ

Başbakan, Erdoğan’ın açıklamalarıyla aynı çizgide kalarak, “Coğrafyayı değiştiremeyiz yan yana yaşamak kaderimiz” dedi. Atina’nın son üç yıldır, Ankara ilişkilerini geliştirmek, güven inşa etmek ve krizlere yol açabilecek gerilimleri önlemek için açık iletişim kanallarını korumak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Yunan-Türk ilişkisini “hassas” olarak nitelendirdi ve bu ilişkinin tarihin ağırlığını taşımaya devam ettiğini belirtti. Yunan Başbakan ayrıca, “tek taraflı eylemlerin” ve “savaş tehdidinin” anlamlı bir diyaloğu engellediğini ileri sürdü.

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‘GERİLİMİ BİZ YÜKSELTMEDİK’

Yunan basınına konuşan üst düzey bir Yunan hükümet kaynağı, söz konusu açıklamaların yakın geçmişte gördüklerinden farklı bir çizgide olduğunu belirterek, önemli olanın gerilimi düşürmek olduğunu ifade etti. Kaynak, bu gerilimi Atina’nın yükseltmediğini de ileri sürdü.

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Kathimerini gazetesi ise “Ankara’dan çelişkili mesajlar” başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan’ın “müttefikiz” mesajıyla tansiyonu düşüren bir söylem kullandığını, buna karşın Ankara’nın Yunanistan’ı Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e bağlanması öngörülen Doğu Akdeniz’deki elektrik kablosu projesine ilişkin sert tutumunu sürdürdüğünü iddia etti.