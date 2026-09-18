Ankara-Atina hattında Ege gerilimi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın adaların silahlandırılması ve Atina’nın İsrail’le giderek derinleşen savunma ilişkisine yönelik sert mesajları Atina’da yankı bulurken, Yunanistan’dan da yanıt gecikmedi. Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile sakin suların dalgalanmaya başladığını belirterek, “Ancak biz bu provokasyonlara kararlılık ve özgüvenle karşı koyuyoruz, sahada politikamızı uyguluyoruz” dedi.

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İletişim kanallarının korunmasında ısrar eden Miçotakis, New York’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme programının olmadığını söyledi ancak bu ihtimali açık bıraktı. Yunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Panayotis Yanakulias da, Atina’nın savunma politikasından geri adım atmayacağı mesajını verdi. Gerilim Yunan medyasında da yankılanırken, Kathimerini gazetesi manşetinde “Ankara adalarda kalkan istemiyor” başlığını kullandı.

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Gazete, Fidan’ın açıklamalarının Ankara-Atina arasındaki gerilimde “çıtayı yükselttiğini” ileri sürerek, Türkiye’nin mesajlarını Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında yeniden başlatılması planlanan elektrik kablosu projesi ve İsrail’den satın alınan silahlarla bağlantılı bir uyarı olarak yorumladı.