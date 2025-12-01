‘Ankara-Atina hattına ABD köprü olacak’

Haberin Devamı

Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Barrack, iki ülkenin “yüzlerce hatta binlerce yıl önce yaşanmış olaylar için kavgalı kalmalarının anlamsız olduğunu” kaydererek, “Konuyu Başkan Donald Trump ile de konuşuyoruz. İki ülkenin adım adım birbirine yaklaşabilmesi için, adeta ‘İki tuğla arasındaki harç olabilir miyiz?’ diye düşünüyoruz. Bu olmalı. Yeni bir işbirliği şekli için vakit geldi. ABD köprü oluşturabilir. Hedefimiz bu” ifadelerini kullandı. Kıbrıs sorununun çözümünün de bölge için önemli olduğunu vurgulayan ABD Büyükelçisi, “Sağlıklı bir bedenin merkezinde apse olamaz. Bedenin her yeri tedavi edilmelidir. Kıbrıs’ın da çözüme dahil edileceğini umuyoruz” dedi.

‘RUHBAN OKULU SENEYE’

Geçen hafta İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret eden Barrack ayrıca, Heybeliada Ruhban Okulu’nun önümüzdeki yıl eylül ayında açılabileceği sinyalini verdi. “Patrik Bartholomeos, Oval Ofis’i ziyaret ettiğinde (15 Eylül) hem Başkan Trump hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan için son derece önemli olan Heybeliada Ruhban Okulu konusunu gündeme getirdi. Bu nedenle, ilerlemeyi takip etmek ve 2026 yılının eylül ayında okulun olası yeniden açılışına ulaşmak amacıyla tartışmaları kolaylaştırmak için yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını görmek istedik” diye konuştu.