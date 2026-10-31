Ankara-Atina arasında BM’de bilek güreşi

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Atina, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını Ankara’yı şikâyet etmek için kullanırken, Türkiye’den yanıt gecikmedi. BM’deki karşılıklı açıklamalar, iki ülke arasındaki derin görüş ayrılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, BM’nin “Gelişen teknolojiler ve deniz güvenliği” konulu oturumunda Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatını hedef alan bir konuşma yaptı. Toplantıda söz alan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ise Miçotakis’in suçlamalarına yanıt vererek uluslararası hukukun bir haritaya veya slogana indirgenemeyeceğini söyledi.

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MİÇOTAKİS HARİTA ÇIKARDI

Miçotakis, anlaşmayı “uluslararası deniz hukukunun açık bir ihlali” olarak nitelendirerek “yasadışı, keyfi ve coğrafi açıdan absürt” olduğunu öne sürdü. Yunan Başbakan, toplantıda sunduğu, Türkiye-Libya mutabakatının ana hatlarının çizildiği Doğu Akdeniz haritası üzerinden Atina’nın tezlerini anlattı. Türkiye-Libya mutabakatının Girit, Rodos ve Kerpe gibi büyük Yunan adalarını dikkate almadığını savunan Miçotakis, Yunanistan ile Mısır arasındaki deniz yetki alanları sınırlandırmasını örnek gösterdi. Akdeniz’in “rekabetin hüküm sürdüğü bir ormana” dönüştürülemeyeceğini belirterek hukukun üstün gelmesi gerektiğini söyledi.

ANKARA’DAN YANIT GELDİ

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Miçotakis’in suçlamalarına yanıt vererek, “Coğrafya yeniden yazılamaz ancak uluslararası hukuk da bir haritaya veya slogana indirgenemez” ifadelerini kullandı. Türkiye-Libya mutabakatının 2019’dan bu yana yürürlükte olduğunu hatırlatan Yıldız, anlaşmanın iki egemen devlet arasındaki deniz sınırlandırmasını düzenlediğini, üçüncü ülkelerin haklarını belirlemediğini veya etkilemediğini söyledi. Yıldız, “Bu Konsey bir deniz sınırlandırma mahkemesi değildir. Bir harita bir iddiayı gösterebilir ancak onu yargılayamaz” dedi.

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BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne (UNCLOS) de değinen Yıldız, Türkiye’nin sözleşmeye taraf olmadığını hatırlatarak UNCLOS’un evrensel ve tek belirleyici hukuki metin olarak kabul edilemeyeceğini söyledi.

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