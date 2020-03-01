ANKA-S İdlib’de Rus hava savunma kalkanını deldi

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, 10 kilometre irtifa ve 20 kilometre menzile kadar görev yapabilen Pantsir’in vurulma anında radarının aktif olduğu görülürken, elektronik harp desteği özelliğine sahip ANKA-S’nin HSS’ye sekiz kilometreye kadar yaklaşabildiği öğrenildi.

RADAR KARIŞTIRMA

TSK envanterinde havadan ve karadan karıştırma yapabilen farklı sistemler bulunuyor. ASELSAN ve TAI tarafından MILKAR 2U RF Karıştırma ve Köreltme Sistemiyle modifiye edilen C-160D Transall uçağı, elektronik taarruz platformu olarak kullanılırken, karadan radar karıştırma da yine ASELSAN üretimi olan Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (KORAL) ve Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Sistemleri (REDET) ile yapılıyor. SİHA’ların hava operasyonlarında, ROKETSAN’ın İnsansız Hava Araçları (İHA) için yerli imkânlarla ürettiği Mini Akıllı Mühimmat (MAM-C ve MAM-L) dikkat çekiyor. Zırhlı araç ve tankların etkisiz hale getirilmesinde büyük rol oynayan mühimmatları değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, şunları söyledi: “Dünyada bu ölçekte harekatlar bir milyon dolarlık mühimmatlarla yapılıyorken, TSK çok daha ucuz MAM-L gibi bir mühimmatla hem de tek atışta hareket halindeki tankları dahi etkisiz hale getirebiliyor.”