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Ani sel ve toprak kaymaları: Endonezya'da çok sayıda can kaybı

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#Endonezya#Sel#Toprak Kayması
Ani sel ve toprak kaymaları: Endonezyada çok sayıda can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 10:59

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen ani sel ve toprak kaymalarında 16 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) yetkilisi Juspri M. Nadeak, Sumatra Adası'ndaki Karo bölgesinde ani sel ve heyelanların meydana geldiğini açıkladı.

Nadeak, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarının birçok bölgede evleri yıktığını ve çiftlikleri tahrip ettiğini belirtti.

Afetlerde 16 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Nadeak, ikisi çocuk 6 kişiden haber alınamadığını söyledi.

Nadeak, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Yetkililer, afetlerde onlarca kişinin yaralandığını belirtti.

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#Endonezya#Sel#Toprak Kayması

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