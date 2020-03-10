Anı kitabını bastıramadı

ABD’li yayınevi Hachette Book Group, Woody Allen’ın otobiyografisi ‘Apropos of Nothing’i nisan ayında yayımlamayı planlıyordu. Geçtiğimiz perşembe Hachette Kitap Grubu çalışanları, şirketin çocuk taciziyle suçlanan yönetmenin hatıratını yayımlama kararını protesto etmek üzere ofisi terk etmişti. Allen’ın oğlu muhabir Ronan Farrow da daha önce kitabı ‘Catch and Kill’i yayımlayan Hachette’le bağlarını kopardığını açıklamıştı.



Yayınevi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kitabı yayınlamama kararı bizim için zor bir karar oldu. Yazarlarla ilişkimizi çok ciddiye alırız ve şu ana kadar da çok fazla tartışmalı kitap yayımladık ve yayımlamaya devam edeceğiz. Yayınevi olarak çalışmalarımızda farklı seslerin ve tartışmalı görüşlerin hepsinin duyulmasına emin olmak için gayret ederiz” denildi. Yayınevi, Allen’ın telif sözleşmesinden doğan haklarının kendisine teslim edildiğini de duyurdu.



Evlatlık kızı Dylan Farrow’a çocuk yaşta tecavüz etmekle suçlanan ancak bu iddiaları reddeden Allen’ın kitabını basma hazırlığında olan yayınevi Twitter’da da protesto edilmişti. Dylan Farrow geçen hafta yaptığı açıklamada yayınevinin Allen’ın anılarını basma kararının kendisini kişisel olarak derinden üzdüğünü söylemişti. Suçlamalarla ilgili olarak 1990’lı yıllarda iki soruşturma geçiren ancak hakkında dava açılmayan Woody Allen, iddiaları reddetmişti. İddialar, MeToo hareketiyle yeniden gündeme gelmişti.



Gelişmeler üzerine Stephen King, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hachette’in kitabı yayınlamama kararını eleştirdi.