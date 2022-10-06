Angelina Jolie'den şok suçlama: Pitt uçakta bize vurdu

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ABD’li ünlü oyuncu Angelina Jolie’nin eski eşi Brad Pitt ile Fransa’da satın aldıkları bağ ile ilgili süren dava için mahkemeye sunduğu belgelerde şoke edici iddialar yer aldı. Dava dosyasında yer alan iddiaya göre, şiddet olayı 2016 yılında, çiftin Fransa’dan ABD’nin California eyaletine özel uçakla yaptıkları seyahat sırasında yaşandı. Hatta 47 yaşındaki Jolie, bu şiddetin kanıtı olarak sırtında ve dirseğinde darp izleri kaldığını da belirtti. Brad Pitt ise bu suçlamaları reddetti.

‘BOĞMAYA ÇALIŞTI’

Jolie’nin anlattıklarına göre sarhoş olan Pitt, özel uçakta altı çocuklarından birini boğmaya çalıştı, diğerinin de yüzüne vurdu. Angelina Jolie daha önce de aynı yolculuk sırasında Pitt’in, özel uçağın tuvaletinde kendisine de şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Ailenin dağılmasına yol açtığı ileri sürülen bu uçak yolculuğundan tam beş gün sonra Jolie, eşine boşanma davası açtı. 14 Ağustos 2014’te evlenen çift, resmen 12 Nisan 2019’da boşandı ancak ikili çocukların velayeti ve Fransa’daki bağ için karşı karşıya gelmiş durumda.