Angelina Jolie’den şok iddia: 'İlişkimiz boyunca şiddet gördüm'

Bir dönem Hollywood’un örnek çifti olarak gösterilen ve “Brangelina” olarak anılan Angelina Jolie-Brad Pitt ikilisi arasında sular durulmuyor. Angelina Jolie, boşanma aşamasında olduğu eşi Brad Pitt’in, ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ve elinde bununla ilgili kanıtlar olduğunu ileri sürdü. Bu kanıtların ayrıntıları bilinmese de çocukların Angelina Jolie’ye tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi. Çiftin üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere toplamda 6 çocuğu bulunuyor.

2014’te başlayan evliliklerini 2016 yılında bitirme kararı alan çiftin resmi boşanması ise henüz tamamlanmadı. Jolie ve Pitt’in, çocukların velayeti ve maddi kaynakların paylaşımı konusunda henüz anlaşamadığı belirtiliyor. 45 yaşındaki Jolie’nin, Pitt’in 300 milyon dolarlık servetinin büyük kısmını almak istediği iddia ediliyor.

ÇOCUKLARINI DA DÖVDÜ İDDİASI

Boşanmanın ilk aşamasında Jolie, Brad Pitt’in, büyük oğulları Maddox başta olmak üzere diğer çocuklarına da hem sözlü hem fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

İddiaya göre Brad Pitt, çiftin özel jetinde çocuklara sözlü ve fiziksel şiddet uygulamıştı. İddialar FBI ve Los Angeles Sosyal Hizmetler merkezi tarafından soruşturulurken, 57 yaşındaki aktör söz konusu suçlamalardan aklanmıştı. Çifte yakın kaynaklar, Jolie’nin geçmişte de asılsız suçlamalar yönelttiğine dikkat çekti.

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