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Angelina Jolie’den İsrail’e sert tepki: Gazze açık hava hapishanesiydi, toplu mezara döndü

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#Angelina Jolie#İsrail#Gazze
Angelina Jolie’den İsrail’e sert tepki: Gazze açık hava hapishanesiydi, toplu mezara döndü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 07:00

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılara bir kez daha tepki gösterdi. Cibaliya Mülteci Kampı’nın fotoğrafını paylaşan Jolie “Gazze neredeyse yirmi yıldır bir açık hava hapishanesi ve hızla bir toplu mezara dönüşüyor” dedi.

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ABD’li aktris Angelina Jolie, İsrail’in Gazze’deki Cibaliya Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırının ardından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Jolie, İsrail’in saldırısını “kaçacak hiçbir yeri olmayan, kapana kısılmış bir halkı kasıtlı olarak bombalamak” olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler eski İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Instagram hesabından saldırıya uğrayan Cibaliya Mülteci Kampı’nın fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamada,“Gazze neredeyse yirmi yıldır bir açık hava hapishanesi ve hızla bir toplu mezara dönüşüyor. Öldürülenlerin yüzde 40’ı masum çocuklar. Bütün aileler katlediliyor” ifadelerini kullandı.

DÜNYA LİDERLERİ SUÇA ORTAK OLUYOR

“Dünya seyrederken, birçok hükümetin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil-çocuklar, kadınlar, aileler, toplu olarak cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor” diyen ünlü aktris, “Bunlar yapılırken uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılıyor. İnsani bir ateşkes talebini reddederek ve BM Güvenlik Konseyi’nin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek, dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır” şeklinde konuştu.

 

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#Angelina Jolie#İsrail#Gazze

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