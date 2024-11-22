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Angela Merkel anılarını yazdı: ‘Kamala Harris’i kalpten istedim’

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#Almanya#Angela Merkel#Kitap
Angela Merkel anılarını yazdı: ‘Kamala Harris’i kalpten istedim’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 07:00

Almanya’nın 2005-2021 yıllarında aralıksız 16 yıl görev yapan Başbakanı Angela Merkel, 26 Kasım’da okuyucuyla buluşacak olan “Freiheit” (Özgürlük) isimli kitabında, ABD’de 5 Kasım’da yapılan seçimleri Demokratların adayı Kamala Harris’in kazanmasını yürekten istediğini yazdı.

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Kitabında “Kamala Harris’in rakibine karşı seçimleri kazanarak ABD’nin ilk kadın başkanı olmasını çok istedim” diyen Merkel anılarında pek çok liderle görüşmelerinden bahsetti. 

UKRAYNA ELEŞTİLERİNE YANIT

Kitapta 2008 yılında Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkma sebebine de yer veren Merkel, “Ben Ukrayna ve Gürcistan’a MAP statüsü (üyelik öncesi konum) verilerek (Rusya lideri) Putin’den korunmasının tamamen hayal ürünü olduğunu düşündüm hep. Bu gerçekten tamamen hayaldi” dedi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası, görevi süresince Putin’e karşı yeterince sert olmadığı konusunda Merkel’e eleştiriler yöneltilmişti. 

 

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#Almanya#Angela Merkel#Kitap

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