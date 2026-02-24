×
Andrew’un fotoğrafını Louvre’a astılar

Andrew’un fotoğrafını Louvre’a astılar
İngiltere merkezli siyasi kampanya ve aktivist grubu “Everyone Hates Elon” (Herkes Elon’dan Nefret Ediyor), pedofili milyarder Jeffrey Epstein’le olan bağlantıları nedeniyle kraliyet ünvanlarını kaybeden eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor’un “kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle” gözaltına alındığı anın fotoğrafını Paris’teki Louvre Müzesi’ne astı.

Aktivist grup, yaklaşık 15 dakika boyunca asılı kalan fotoğrafın altına “Şimdi (Andrew) terliyor” notunu düştü. Notun, Andrew’un 2019’da BBC’nin Newsnight programına verdiği ve tıbbi bir rahatsızlık nedeniyle terleyemediğini söylediği röportaja atıfta bulunduğu öğrenildi.

EPSTEIN DEPOLARA ‘BELGE’ SAKLAMIŞ

İngiliz The Telegraph gazetesi, pedofili milyarder Jeffrey Epstein’in ABD’de çeşitli depolar kiralayarak bilgisayarlar, fotoğraflar ve gizli belgelerini sakladığını ortaya çıkardı. Habere göre 2000’li yılların ortasında Florida’daki bir evine yapılan baskından önceden haberdar olan Epstein, özel dedektifler tutarak bilgisayar donanımlarını gizli dolaplara naklettirdi.

Öte yandan Epstein’in 2003’ten 2019’a kadar Florida ve New York’ta en az 6 depo kiraladığı kaydedildi. Epstein’e dair arama emirlerini de inceleyen Telegraph, ABD’li yetkililerin sözkonusu depoları dikkatli bir şekilde incelediğine dair herhangi bir kanıta rastlanmadığını aktardı.

