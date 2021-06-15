Anbean görüntülendi... BBC muhabirine sokak ortasında saldırı

Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken bir yandan da çeşitli ülkelerde Kovid-19'a inanmayan ve salgın yasaklarını ve aşı kampanyaları protesto eden grupların saldırı ve gösterileri de sürüyor.

Bu gösterilerden bir tanesi de dün yaşandı. Yıllardır BBC'de görev yapan ve BBC televizyonunda yayınlanan "Newsnight" adlı programın politika editörlüğü görevini de yürüten Watt, İngiltere'nin başkenti Londra'da güpegündüz saldırıya uğradı.

Sokakta yürüdüğü sırada koronavirüs yasaklarını protesto eden bir gösterici grubuyla karşılaşan Watt'ın olay anında boynunda BBC'nin kurum kartını taşıdığı ve kendi yoluna gitmeye çalışırken protestocular tarafında yolu kesilerek gitmesinin engellendiği görülüyor.

Senior BBC journo Nick Watt, being pursued by anti-lockdown protesters



pic.twitter.com/p9zbpkY9B7 — Politics For All (@PoliticsForAlI) June 15, 2021

Bir anda etrafı göstericiler tarafında kesilen Nicholas Watt yol kenarındaki demirlere doğru sıkıştırılıyor hatta bir noktada tartaklanıyor. O anlarda öfkeli göstericilerin Nicholas Watt'a "yalancı", "hain" şeklinde bağırdığı görülüyor.

Saldırıdan kurtulmak için bir anda yönünü değiştiren deneyimli gazetecinin kalabalığın arasından koşarak kaçtığı ve daha fazla zarar görmekten polis koridorunun arkasına girerek kurtulduğu görülüyor.

BBC, olay sonrasında yayınladığı açıklamada saldırıyı kınarken polis de Nicholas Watt'a saldırıda bulunan kişileri bulmaya çalışıyor.

Öte yandan olayın videosu sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve Watt'ın yaşadıkları birçok kullanıcı tarafından da kınandı.

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