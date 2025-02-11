Anadolu levhası ayrılıyor mu

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Almanya’nın Göttingen Üniversitesi’nden uluslararası bir araştırma ekibinin yaptığı çalışma, yırtığın Zagros Dağları’nın altında kalan; Arap levhası ile Avrasya levhasını ayıran Tetis Okyanusu levhasından kaynaklandığını (eskiden Arap ve Avrasya kıtaları arasında olan okyanus tabanı), bunun yatay olarak koptuğunu ve yırtığın Türkiye’nin güneydoğusundan İran’ın kuzeybatısına doğru giderek uzadığını ortaya koydu. Solid Earth adlı akademik dergide yayımlanan makalede Türkiye’nin güneyinde oluşan bu jeolojik hareketlerin bölgeyi ciddi şekilde etkileyebileceği belirtildi.

ZAGROS DAĞLARI AŞAĞIYA ÇEKİYOR

Göttingen Üniversitesi’nde Yapısal Jeoloji ve Jeotermik Bölümü’nden Dr. Renas Koshnaw, “Bu levha bölgeyi aşağıya doğru çekiyor” ifadesini kullandı. Tetis Okyanusu’ndan bugüne kalan parçalar, günümüzde Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi olarak biliniyor. Afrika, Arap ve Hint levhalarının Avrasya levhası ile çarpışması sonucu ortaya çıktığı düşünülen 1500 metrelik bir dağ silsilesi olan Zagros Dağları’nın yerkabuğunu aşağıya çektiği vurgulanırken, bunun da yeni maden yataklarının oluşumu gibi önemli jeolojik sonuçlar doğurduğu ifade edildi. “Bu araştırma, Dünya’nın sert dış kabuğunun nasıl işlediğini anlamaya katkıda bulunuyor” diyen Koshnaw, bu tarz çalışmaların, cevher yatakları ve jeotermal enerji gibi doğal kaynakları keşfetme ile deprem risklerine karşı daha iyi bilgi sağladığını dile getirdi.