Amerika’yı sallayan Müslüman sosyalist Mamdani Trump’ın boy hedefi oldu

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ABD’de Demokrat Parti’nin New York Belediye Başkanlığı ön seçimlerini geçtiğimiz hafta kazanarak hem kendi partisi içinde hem de ülke çapında sansasyon yaratan Zohran Kwame Mamdani, bir yandan sosyalist seçim vaatleriyle diğer yandan da Müslüman olması sebebiyle hedefe oturtulmuş durumda.

‘KOMÜNİST MANYAK’

Demokrat Parti ön seçimlerini kazanmasıyla birlikte yıldızı parlayan Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump’ın da radarına girdi. Salı günü şayet Mamdani Belediye Başkanı olur ve yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini engellerse, kendisini “tutuklatacağını” ve “sınırdışı edeceğini” söyleyen Trump dün de sosyal medya hesabından, “ABD Başkanı olarak bu komünist manyağın New York’u mahvetmesine izin vermeyeceğim” diye yazdı. Kendisine “sosyalist” diyen Mamdani, barınma krizine karşı kira tavanı uygulamasını savunuyor. Polis bütçesinin azaltılarak sosyal hizmetlere yönlendirilmesini istiyor. Toplu taşımayı ücretsiz hale getirmeyi, 6 ay-5 yaş arası çocukların bakımını üstlenmeyi ve enerji şirketlerinin kamulaştırılmasını öneriyor. Mamdani ayrıca dolar milyarderlerinin olmaması gerektiğine inanıyor.

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‘GÖZDAĞINI KABUL ETMİYORUZ’

Mamdani, Başkan Trump’ın kendisine yönelik yaptığı sınır dışı tehdidine sert sözlerle karşılık verdi. Trump’ın söz konusu tehdidini herhangi bir yasa ihlaline değil, ICE’ın (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi) New York’ta uyguladığı politikaları reddetmesine bağlayan Mamdani, “Herhangi bir yasa çiğnemedim. Ama ICE’ın şehrimizi terörize etmesine izin vermeyeceğim” dedi. Mamdani, bu tehdidin yalnızca kendisine değil, tüm New Yorklulara verilmiş bir gözdağı olduğunu savunarak “Bu gözdağını kabul etmiyoruz” dedi.

Mamdani’nin ön seçim zaferinin ardından, kendisine yönelik Müslüman karşıtı nefret paylaşımlarında da dikkat çekici bir artış yaşandı.

İSLAMOFOBİK SALDIRILAR ARTTI

Aralarında ölüm tehditlerinin de bulunduğu yüzlerce mesaj, Mamdani’nin adaylığını 11 Eylül saldırılarına benzeten ifadelerle sosyal medyada yayıldı. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’ne (CAIR) bağlı CAIR Action adlı kuruluş, seçimden sonraki ilk 24 saat içinde Mamdani veya kampanyasına yönelik en az 127 şiddet içerikli nefret vakası tespit ettiklerini duyurdu. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Andy Ogles, Mamdani’yi “küçük Muhammed” diye aşağılayıp, vatandaşlığının iptal edilmesini ve sınırdışı edilmesini istedi. Laura Loomer, Charlie Kirk gibi ABD’nin tanınan radikal sosyal medya yorumcuları ise Mamdani’yi “Hamas’ı destekleyen terörist” olarak yaftaladı.

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‘NETANYAHU’YU TUTUKLATIRIM’

Mamdani, uzun süredir Filistin halkının özgürlük mücadelesine açık destek veren bir siyasetçi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını “soykırım” olarak nitelendiren Mamdani, ABD’nin İsrail’e yaptığı askeri yardımların derhal durdurulması çağrısında bulunmuştu. Mamdani, geçen yıl bir röportajında, Belediye Başkanı seçilmesi halinde, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun şehre gelmesi durumunda tutuklatacağını söylemişti.

DEMOKRATLARI DA BÖLDÜ

Daha birkaç ay öncesine kadar ismi dahi bilinmeyen 33 yaşındaki siyasetçi Queens bölgesinden New York Belediye Meclis üyeliği yapıyordu. Şii mezhebine bağlı bir Müslüman olan Mamdani’nin hızlı yükselişi, Demokrat Parti içindeki derin ayrışmayı da gün yüzüne çıkardı. Alexandria Ocasio-Cortez gibi isimlerin başını çektiği daha ilerici kanat, Mamdani’yi “yeni nesil lider” olarak görüp, genç ve işçi sınıfı seçmenleri birliktelik hissiyle kazanacak bir fırsat olarak değerlendiriyor. Ancak partinin “ılımlı” olarak görülen isimleri, Mamdani’nin Filistin yanlısı açıklamaları ve özellikle Netanyahu’yu New York’ta tutuklatma vaadi gibi sert pozisyonları nedeniyle “aşırı uç” kaygısı taşıyor.

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AĞIR TOPLAR SESSİZ

Mamdani’nin ön seçim zaferine rağmen, New York’taki Demokrat Parti’nin ağır topları hâlâ desteğini açıklamış değil. Bu isimlerin arasında Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ve New York Valisi Kathy Hochul gibi partinin en üst düzey isimleri bulunuyor.

Mamdani’nin zaferi, özellikle göçmen, genç ve düşük gelirli seçmen gruplarında yankı buldu. Adayın sosyalist vaatleri ve sisteme karşı açık tavrı, geleneksel siyaset anlayışına tepki duyan kesimlerde karşılık buluyor. Mamdani’nin yükselişi, sadece New York siyaseti için değil, 2026 ara seçimleri ve 2028 başkanlık yarışları için de belirleyici bir sinyal olabilir. Beyaz Saray çevresi ve Demokrat Parti kurmayları gelişmeleri yakından izliyor.