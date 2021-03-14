Amerikan uçak gemisi Yunanistan ile tatbikat yapıyor

Perşembe günü başlayan tatbikata, bölgede bulunan ABD uçak gemisi ‘Dwight D. Eisenhower’dan bazı F-18 tipi savaş uçakları ile bazı refakatçi savaş gemileri katılıyor. Yunanistan ise ‘Psara’ fırkateyni, 2 denizaltı ve F-16 savaş uçakları ile iştirak ediyor.

Rotası Süveyş Kanalı olan ‘Eisenhower’ın, Akdeniz’den geçisi sırasında yapılan eğitim tatbikatının kaç gün süreceği açıklanmadı. Tatbikatın ilk fotoğrafları ise ABD 6’ncı filosunun ve Yunan Genelkurmay Başkanlığı’nın sitelerinde yer aldı.

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt “ABD ile Yunanistan arasındaki savunma ilşkileri tüm zamanların en yüksek seviyesinde olup her geçen gün daha da güçleniyor” derken, ABD uçak gemisinin komutanı Koramiral Scott Robertson “Müttefiklerimizle birlikte çalıştığımızda daha güçlüyüz” şeklinde konuştu. Yunan medyasında, ABD uçak gemisinin muhtemelen 20 Mart’ta Girit’teki Suda deniz üssüne yanaşacağı belirtildi. ‘Eisenhower’ geçen yıl da Akdeniz’de Yunanistan ile tatbikat yapmıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara