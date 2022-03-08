Amerikan uçak gemisi Ege’de nöbette

Haberin Devamı

RUSYA’nın Ukrayna’yı işgali 13’üncü gününe girerken, ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler ekonomik ve ticari yaptırımlarının ardından, Ukrayna çevresinde askeri faaliyetlere de hız verdi. Ukrayna sınırına yakın Polonya semalarında NATO üyesi Fransa, Norveç ve ABD’ye ait uçaklar devriye uçuşları gerçekleştiriyor. Fransız donanmasına ait uçak gemisi Charles de Gaulle’nin, halihazırda Girit açıklarında seyrettiği biliniyor. Son olarak ABD’nin USS Harry S. Truman savaş gemisinin de Ege’de görevlendirildiği, bu gemiden havalanan uçakların Karadeniz’de devriye uçuşları yapmaya başladığı bildirildi.

USS HARRY TRUMAN EGE’DE

Kuzey Ege’de geçen cuma gecesinden beri Limni (Limnos) ile Semadirek (Sahothraki) adaları arasındaki deniz bölgesinde seyreden ABD uçak gemisi “USS Harry S. Truman” dün rotasını Suda mevkisinde ABD askeri üssü bulunan Girit adasına çevirdi. Yunan medyasına göre, Kuzey Ege’de seyrettiği üç gün içinde USS Harry S. Truman’dan havalanan F-16 ve F-35 tipi savaş uçakları, Romanya hava sahası üzerinde keşif uçuşları gerçekleştirdiler.

Haberin Devamı

NATO DUYURDU: HAZIRIZ

Dün NATO’nun Napoli’deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, USS Harry S. Truman’ın, Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından ittifakı (NATO) savunmak için işbaşında olduğu duyuruldu. Açıklamada, “NATO ile daha önce olmadığı kadar yakın çalışarak, hava devriyelerinin gerçekleştirilmesini destekliyoruz” denildi. Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hazırız” ve “Biz NATO’yuz” etiketlerine yer verilerek ABD ordusunun sosyal medya hesapları etiketlendi.

‘TÜRKİYE BOĞAZLARI’ İDDİASI

Amerikan CNN televizyonunun bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD uçak gemisi, Rusya-Ukrayna savaşının daha da tırmanması durumunda, savaş uçaklarının Karadeniz’de operasyonlar gerçekleştirebilmeleri için Ege Denizi’nde seyrediyor.

Aynı yetkili, “USS Harry S. Truman’ın bulunduğu bölge, çevredeki küçük adalar nedeniyle dar olduğundan, sevkıyat operasyonları sınırlı. Dolayısıyla bu uçak gemisinin Kuzey Ege’de bulunması alışılmış bir şey değil. Ukrayna’da savaşın daha da tırmanması halinde, ABD deniz kuvvetlerine, savaş uçaklarının Karadeniz’deki devriye uçuşlarını artırmaları emri verilebilir. Ayrıca Rusya’nın gemilerini Boğazlar’dan geçirmekte diretip Türkiye’nin NATO’dan destek istemesi durumunda, bu uçak gemisindeki uçaklar Karadeniz ve Çanakkale üzerinde operasyonlar gerçekleştirebilirler” diye konuştu.

Haberin Devamı

B52 BOMBARDIMAN UÇAKLARI ROMANYA’DA

- Dün sabah itibariyle ABD’ye ait iki adet B-52 tipi Stratofortress (Uçan kale) ağır bombardıman uçağı, Moldova’ya yakın bir bölgede, Romanya semalarında devriye uçuşu gerçekleştirdi.

- Polonya üzerinde Ukrayna sınırına yakın bir bölgede ise Norveç’e ait askeri uçağa dönüştürülmüş Airbus330 ile ABD’ye ait Boeing135 Stratotanker havada yakıt ikmal uçaklarıyla devriye gezdi.

- Fransa Savunma Bakanlığı da Fransız Rafale tipi savaş uçaklarının, NATO çerçevesinde Polonya hava sahasında uçtuğunu duyurdu.

- New York Times, bir haftadan kısa bir süre içinde ABD ve NATO ülkelerinin aralarında Javelin füzelerinin de bulunduğu 17 bin tanksavar silahı Polonya ve Romanya sınırından Ukrayna’ya ulaştırdığını yazdı.