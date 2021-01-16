Amerikan Kanser Derneği: Ölümlerde rekor düşüş var

Amerikan Kanser Derneği (ACS), sigara kullanımındaki azalmanın ülkedeki kanser ölümlerine etkisi üzerine bir rapor yayınladı. ACS raporuna göre, sigara kullanımındaki azalma nedeniyle ülkede kanser hastalarının ölüm oranı 2018'de yüzde 2,4’e düşerken, yaklaşık 3,2 milyon hayat kurtarıldı. Raporun yazarlarından Rebecca L. Siegel, "Art arda iki yıldır, kansere bağlı ölümlerde rekor bir düşüş olduğunu görmek bizi cesaretlendiriyor. 27 yıldır kanser kaynaklı ölüm oranlarında sürekli düşüş yaşıyoruz ancak son birkaç yılda söz konusu düşüş hızlandı" dedi.



Atlanta merkezli kanser epidemiyoloğu Siegel, özellikle akciğer kanseri ölüm oranında yaşanan düşüşe dikkat çekerek, söz konusu düşüşün 2014-2018 yılları arasında kanser ölümlerindeki toplam düşüşün yaklaşık yüzde 50'sine katkıda bulunduğunu belirtti. Siegel, rakamların bu derece azalmasını; daha fazla insanın sigarayı bırakması ve akciğer kanseri tedavisinde kullanılan yöntemlerin gelişmesinin de desteklediğini söyledi.

“KANSER, ABD’DE BAŞLICA ÖLÜM NEDENLERİNDEN”



Kanserin ABD'de kalp hastalığının ardından ikinci başlıca ölüm nedeni olduğunu belirten Siegel, "Sigara kullanımındaki istikrarlı azalmanın, kanser ölümlerindeki düşüşe katkıda bulunduğu doğru olsa da, şu sıralar, aslında akciğer kanseri tedavi yöntemlerinde ilerlemeler görüyoruz” dedi. Geçtiğimiz birkaç yılda, akciğer kanseri teşhisinin her safhasında iyileşme olduğunu söyleyen Siegel, söz konusu gelişmelerin, akciğer kanseri ölüm oranlarındaki düşüşlerde kendini gösterdiğini vurguladı.

“SİGARAYI BIRAKMAK VE GENÇLERİN BAŞLAMASINI ÖNLEMEK ÇOK ÖNEMLİ”



Siegel, salgın sürecinde ABD’de alkol tüketimindeki artışın sigara içme oranına yansımamasını umduğunu belirterek, "Akciğer kanseri hastalarının hayatta kalma oranlarına bakıldığında, iyileşme umudu 10 yıl öncesine göre daha fazla olsa da her yıl meme, prostat ve kolorektal kanserlerden daha fazla ölüme neden oluyor. Bu ölümlerin yüzde 80'den fazlası sigaradan kaynaklanıyor. Sigarayı, kullananlara bıraktırma ve özellikle gençlerin hiç başlamaması yönünde mesaj göndermek çok önemli” dedi.

“SALGIN SÜRECİNDE İNSANLAR KONTROLE GELEMEDİĞİ İÇİN KANSERDE PATLAMA OLABİLİR"



Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi Kıdemli Başkan Yardımcısı Onkolog Dr. Larry Norton ise mamografi ve kolonoskopi gibi taramalara atıfta bulunarak, “İnsanların, hastalık bulaşabilir korkusu ile rutin kontrollerini yaptırmaya gelmemesi nedeniyle büyük endişe duyuyoruz. Salgın kontrol altına alındığında, insanlar kontrole gelemediği için kanserde patlama yaşanabilir" dedi.



Norton, kanseri yenebilmek için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:



“Kansere neden olan davranışlarımızı durdurur, gereken taramaları yaptırır ve kanser araştırmalarına fon sağlamaya devam edersek kanser yenilebilir. O gün elbet gelecek ama mümkün olduğunca çabuk gelmesini sağlamalıyız. İyi haber şu ki, kanser umutsuz bir durum değil.”