Amerikan İstihbaratı: Hürmüz açılmayacak

#Hürmüz Boğazı#Petrol Ticareti#İran
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 07:00

DÜNYA petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25’inin geçtiği ve fiilen kapalı halde olan Hürmüz Boğazı’nın akıbeti belirsizliğini korurken, ABD’nin istihbarat raporları gidişatı pek “olumlu” görmüyor.

Reuters’a göre söz konusu raporlar, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yakın zamanda açmasının olası olmadığını ortaya koydu. Hürmüz’ü “ellerindeki tek koz” olarak gören Tahran’ın, ABD Başkanı Trump’ı savaştan hızlı bir şekilde çıkış yolu bulmaya zorlamak amacıyla ablukayı sürdürebileceği belirtiliyor.

TRUMP ‘AÇARIZ’ DİYOR

Hürmüz’ün açılabilmesi için Avrupalı müttefiklerinden “destek beklediğini” defalarca kez dile getiren Trump ise Hürmüz’ü açabileceklerini ve “petrolü alıp servet kazanabileceklerini” öne sürdü. Trump, “Biraz daha zamanla, Hürmüz Boğazı’nı kolayca açabilir, petrolü alabilir ve servet kazanabiliriz” ifadelerini kullandı.

