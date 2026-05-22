Amerikan basınına göre İran’da olmadı sırada Küba var

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 07:00

İRAN’da istediği sonucu alamayan ABD Başkanı Donald Trump, dış politikada “tarihi zafer” elde etmek amacıyla rotasını Küba’ya çevirmiş olabilir. Amerikan CNN’de yer alan habere göre Küba açıklarında ABD askeri istihbarat uçuşlarının arttığı belirtiliyor.

İran ve Venezuela operasyonlarından önce de benzer artış görüldüğü aktarılan haberde ABD Başkanı’nın “Fidel Castro rejimini yıkan başkan olarak tarihe geçme isteği“ vurgulanıyor. Marco Rubio’nun da uzun süredir Havana yönetimini devirmeyi hedeflediği belirtilirken, sahadaki gelişmeler ve Washington’dan gelen açıklamalar da olası bir müdahale sinyali olarak değerlendiriliyor.

ABD’nin eski Küba lideri Raul Castro hakkında iddianame hazırladı. Ayrıca USS Nimitz uçak gemisi Karayipler’e gönderilirken, Trump da son günlerde Küba için “istediğim her şeyi yapabilirim”, “Küba’yı alma onuruna sahip olabilirim” gibi ifadeler kullandı

Dün de Küba konusuyla yakından ilgilendiklerini vurgulayan Trump, “Küba, başarısız bir ülke. Orada hiçbir şey yok, yiyecek yok, elektrik yok, paraları yok; biz de onlara destek olacağız. Onlara insani bir temelde yardım etmek istiyorum” dedi. Bu arada Venezuela’da uygulanan modele bir özel kuvvet operasyonu ihtimali de tartışılıyor.

