Amerikan basınına göre İran’da olmadı sırada Küba var

İran ve Venezuela operasyonlarından önce de benzer artış görüldüğü aktarılan haberde ABD Başkanı’nın “Fidel Castro rejimini yıkan başkan olarak tarihe geçme isteği“ vurgulanıyor. Marco Rubio’nun da uzun süredir Havana yönetimini devirmeyi hedeflediği belirtilirken, sahadaki gelişmeler ve Washington’dan gelen açıklamalar da olası bir müdahale sinyali olarak değerlendiriliyor.

ABD’nin eski Küba lideri Raul Castro hakkında iddianame hazırladı. Ayrıca USS Nimitz uçak gemisi Karayipler’e gönderilirken, Trump da son günlerde Küba için “istediğim her şeyi yapabilirim”, “Küba’yı alma onuruna sahip olabilirim” gibi ifadeler kullandı

Dün de Küba konusuyla yakından ilgilendiklerini vurgulayan Trump, “Küba, başarısız bir ülke. Orada hiçbir şey yok, yiyecek yok, elektrik yok, paraları yok; biz de onlara destek olacağız. Onlara insani bir temelde yardım etmek istiyorum” dedi. Bu arada Venezuela’da uygulanan modele bir özel kuvvet operasyonu ihtimali de tartışılıyor.