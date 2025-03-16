Amerikan basını o tokalaşmayı yazdı: ABD’nin çekilme ihtimali SDG’yi uzlaşmaya itti

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Amerikan medyası Suriye’de Şam yönetimi ile terör örgütü PKK’nın kolu PYD/YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan entegrasyon anlaşmasının arkasında Washington tarafından yürütülen diplomatik çabaların önemli rol oynadığını iddia etti. Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre hem SDG hem de Tanf bölgesindeki ABD tarafından donatılan muhalifler, Amerikalılar tarafından Şam yönetimiyle anlaşmaya teşvik edildi. Haberde ABD’nin amacının, hem Suriye’nin şekillenen geleceğinde masada olmak hem de ülkenin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesini aksatabilecek şekilde yeniden istikrarsızlığa veya çatışma ortamına sürüklenmesini engellemek olduğu kaydedildi.

ABD O KOZU KULLANDI

Amerikalı yetkililere göre ABD’nin Suriye’den geri çekilme ihtimalinin dillendirilmesi, SDG üzerinde Şam ile anlaşmak için baskı oluşturulmasını sağladı. ABD’li bir yetkili, “Bu bir kozdu, bizim Suriye’den ayrılma ihtimalimiz anlaşmayı daha acil hale getirdi” diye konuştu. Üst düzey bir askeri yetkiliye göre de SDG’nin Suriye hükümeti ile anlaşması, ABD ordusuna Suriye’de faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu hareket kabiliyetini sağlayacak.

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MASADA YER AÇMAK İÇİN

ABD’nin Suriye’deki sekiz üste konuşlandırılmış yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor. Gazeteye konuşan bir Amerikalı yetkili, “Orada Rusya ve Türkiye’nin birlikte çalıştığı gruplar var. Eğer bizim çalışacak kimsemiz olmazsa, masada yerimiz olmaz” ifadelerini kullandı. WSJ’nin ulaştığı Amerika’nın Ortadoğu’daki askeri faaliyetlerinden sorumlu olan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise müzakerelerdeki rolleri hakkında yorum yapmayı reddetti. Haberde ayrıca anlaşmanın uygulanması halinde, SDG’yi terörist olarak kabul eden NATO üyesi Türkiye ile örgüt arasındaki gerginlik kaynağının ortadan kalkabileceği iddia edildi.