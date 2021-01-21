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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 20:33 | Son Güncelleme:

Amerikan basını: Biden, FBI Direktörü Wray'in görevine devam etmesini istiyor

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Amerikan basını: Biden, FBI Direktörü Wray'in görevine devam etmesini istiyor
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Donald Trump'ın atadığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray'in görevine devam etmesini istediği öne sürüldü.

Amerikan basınının konuyu yakından takip eden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden, FBI Direktörü Wray'in görevini sürdürmesini istiyor.

Trump'ın bu göreve atadığı Wray, 6 Ocak Kongre baskınının ardından yeterli önlemlerin alınmadığı eleştirilerine maruz kalmıştı.

Kongre baskınının ardından Demokratlar, Trump'a karşı ikinci kez azil soruşturması başlatmıştı.

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