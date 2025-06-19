Amerikan B-2’leri Fordo’yu vuracak mı

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İsrail ile İran arasındaki savaş ilk haftasını doldurdu. İsrail ordusu Amerikan tanker uçaklarının da yardımıyla F-35 jetleriyle başta başkent Tahran olmak üzere birçok kenti bombalamayı sürdürürken İran da seyir ve balistik füzeleriyle İsrail’i hedef almaya devam ediyor. Savaş şimdilik karşılıklı saldırılara sıkışmışken, İsrail hükümeti bu döngüyü ABD’yi yanlarında savaşa müdahil olmaya ikna ederek kırmaya çalışıyor. İsrail, özellikle Kum kentinin yakınlarında bir dağın derinliklerine inşa edilen Fordo nükleer tesisini imha etmeyi amaçlasa da elinde tesise zarar verecek kadar derine nüfuz edebilen bir bomba bulunmuyor.

DEV BOMBA GÜNDEMDE

Uzmanlara göre İran’ın yerin 80 ila 90 metre altına inşa ettiği bu stratejik uranyum zenginleştirme tesisi, sadece ABD’ye ait 13 ton 600 kiloluk GBU-57/B ‘Büyük Ordonat Delici’ (Massive Ordnance Penetrator - MOP) bombası ile hedef alınabilir. Bu sığınak delici bomba, yalnızca ABD’de bulunan B-2 Spirit tipi stratejik bombardıman uçakları tarafından taşınabiliyor. Bu da İsrail’in İran’da istediğini elde edebilmesinin yolunun ABD’nin savaşa dahil olmasından geçtiğini gösteriyor.

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ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Ulusal Güvenlik Konseyi’ni toplarken Wall Street Journal’in haberinde savaşa müdahil olunması, toplantıda ele alınan seçeneklerden biri olarak aktarıldı. Gazete toplantı sonucunda İran’a saldırıp saldırmama konusunda net bir karar çıkmadığını öne sürdü.

‘SIĞINAK AVCISI’ BOMBA

Bu bomba, patlamadan önce yer altında ilerleyip yer altının derinliklerindeki sert zemin ve betonarme yapıları imha etmek üzere tasarlandı. “Sığınak avcısı” da denilen MOP bombası hedefin 61 metre derinliğine kadar nüfuz ettikten sonra patlayarak büyük bir tahribat yaratıyor. Fordo gibi bir derinliğe ulaşması için de peş peşe bombaların bırakılması gerektiği düşünülüyor. İsrailli yetkililer, “İran’ın nükleer programına son vermek” için saldırı planlarında Fordo’nun yer aldığını belirtmiş; İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter de Fox News’e verdiği demeçte, “Bu operasyonun tamamlanması Fordo’nun ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanmalıdır” demişti. Açık kaynaklara göre halihazırda bu bombaları sadece Amerikan bombardıman uçakları B-2’ler taşıyabiliyor. B-2’nin yaklaşık 27 bin 200 kilogram ağırlığına denk gelen iki MOP bombası ile başarılı şekilde test edildiği biliniyor. Öte yandan radarlara yakalanmadığı için ‘hayalet’ de denilen B-2 uçaklarının, yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 11 bin, yakıt ikmaliyle ise yaklaşık 18 bin 500 kilometre menzile sahip olduğu değerlendiriliyor.

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‘MÜDAHİL OLABİLİR OLMAYABİLİR’

Dün Beyaz Saray’da iki kez gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın savaşa müdahil olup olmayacağıyla ilgili soruya ilk verdiği yanıtta, “Bunu söyleyemem. Yapabilirim de, yapmayabilirim de. Ne yapmak istediğimi kimse bilmiyor” ifadesini kullanırken, ikinci basın toplantısında sorulan aynı soruya “Nihai kararımı vermedim ama Ortadoğu’da bir çatışmaya dahil olmak istemiyorum. İranlılar benimle görüşmek için Beyaz Saray’a gelmek istiyorlar. Ama artık çok geç. Macron’un dediği gibi bir ateşkes aramıyoruz. Biz bir galibiyet istiyoruz. Galibiyet de nükleer silahların ortadan kaldırılmasıdır. Mutlak zafer istiyorum” yanıtını verdi. Trump İsrail’in savaşı kazanmakta olduğunu söyledi. Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam, İran’la savaşında desteklerinden ötürü “İsrail dostu Trump”a teşekkür etti.

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HAYALET UÇAKLAR HİNT OKYANUSU’NDA

Mart ayında en az 3 adet B-2, Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia adasındaki askeri üsse konuşlandırılmıştı. İran’ın en uzun menzilli balistik füzeleri 2 bin kilometreye ulaşırken, Diego Garcia ile İran arasındaki mesafe yaklaşık 3 bin 795 kilometre. İngiliz adası, Afganistan ve Irak’taki harekâtlar sırasında bombardıman uçakları için birincil kalkış noktası olarak kullanılmıştı. Öte yandan B-2 uçaklarının ilk kez 1999’da Kosova’da Sırplara, daha sonra ise 2001 yılında Afganistan’da Taliban’a karşı yürütülen savaşta kullanıldığı da biliniyor.