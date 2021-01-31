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Dünya
Haber Giriş: 31.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Amerikan askeri dergiden Atatürk’e övgü: Parlak zekâ, güçlü irade

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Amerikan askeri dergiden Atatürk’e övgü: Parlak zekâ, güçlü irade
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ABD Kara Kuvvetleri’nin dergisi Military Review’un son sayısında Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’ndaki askeri liderliğini öven bir makale yayınlandı.

Binbaşı Eric Venditti imzalı ‘Gelibolu Kayası. Mustafa Kemal’in liderliği’ başlıklı yazıda müttefik kuvvetler Gelibolu’ya çıkarma yaptığında şansın ‘parlak zeka’ ve ‘kuvvetli irade’ye sahip yetenekli bir komutanla Türklerden yana olduğu belirtildi. Yabancı güçler, Arı Burnu’na çıkarma yaptığında Mustafa Kemal’in yedi kilometre ötedeki Bigalı köyünde olduğuna işaret edilen yazıda, övgü dolu şu sözler yer aldı:

“Doğru zamanda, doğru enstrümanlarla, doğru yerdeydi. Ancak bu tek başına zaferi garanti etmiyordu, lidere ve nasıl liderlik ettiğine bağlıydı. Operasyon sürecinde bir komutanın altı eyleminden beşini büyük etkiyle tatbik etti, askerlerini motive etti, düşmanı durdurdu.” Gelibolu Savaşı’nın ve taktiklerin ayrıntılı bir şekilde aktarıldığı makalede, Mustafa Kemal’in askeri liderliğinden yüzyılı aşkın bir süre sonra çıkarılacak çok dersler olduğu belirtildi.

Amerikan askeri dergiden Atatürk’e övgü: Parlak zekâ, güçlü irade

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