Amerikalılar Biden’ı istemiyor

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CNBC All America Ekonomik Araştırması’na göre ankete katılanların yüzde 70’i 2024 yılında Başkan Biden’ı ikinci kez aday olarak görmek istemediğini belirtti, genelde buna gerekçe olarak da ilerleyen yaşı gösterildi. Demokrat Partili Biden’a sadece yüzde 19 destek geldi.

Ankete katılanların yüzde 61’i eski ABD Başkanı Donald Trump’ı da yarışta görmek istemediğini ifade etti. Trump’a 2024 seçim yarışında destek çıkanların oranı yüzde 30 oldu. 76 yaşındaki Trump, geçen ay başkanlık yarışı için yeniden aday olduğunu açıklamıştı. Trump, 2016-20 arasında tek dönem olarak başkanlık yapmıştı.