Amerikalı Senatör’den Türkiye’ye hadsiz tehdit

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Yazılı açıklamasını X (Twitter) üzerinden yapan Graham, YPG/PKK’nın Türkiye’den ve muhalif güçlerden korunması gerektiğini söyleyerek “izin vermemeliyiz” dedi. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda meşru endişeleri olduğunu ve çıkarlarını korumak için sınır boyunca “silahsızlandırılmış bir tampon bölgeye sahip olmayı hak ettiğini” vurgulayan Lindsey Graham, “Fakat Türkiye, Suriye’deki Kürt güçlerine karşı askeri eylemde bulunursa, bu Amerika’nın çıkarlarını önemli ölçüde tehlikeye atacaktır” dedi. Cumhuriyetçi Senatör, YPG/PKK’ya saldırı olursa geçmişte yaptığı gibi Türkiye’ye yönelik yaptırım yasa tasarısı hazırlayacağını belirtti.



PENTAGON DA DEVREDE

Suriye Milli Ordusu (SMO) ve YPG/PKK arasındaki çatışmalar artınca Pentagon da devreye girdi. Pazar günü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i arayan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in yaptığı açıklamaya göre, “zaten oldukça değişken olan durumun daha da tırmanmasını önlemek ve ABD güçleri, ortakları ve DEAŞ’ı Mağlup Etme Misyonu’na yönelik herhangi bir riski önleme” konusuna dikkat çekti.

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