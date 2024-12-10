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Amerikalı Senatör’den Türkiye’ye hadsiz tehdit

Güncelleme Tarihi:

#Terörist#Lindsey Graham#PKK
Amerikalı Senatör’den Türkiye’ye hadsiz tehdit
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 07:00

ABD, Esad rejiminin çöküşünden sonra terör örgütü PKK/YPG’ye kalkan olmaya devam ederken, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara’ya ulaşarak “yeni çatışma çıkmasın” mesajı veriyor. ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’a yakın olan Senatör Lindsey Graham ise PKK/YPG’ye operasyon yapması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanması için tasarı hazırlayacağı yolunda küstah tehditte bulundu.

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Yazılı açıklamasını X (Twitter) üzerinden yapan Graham, YPG/PKK’nın Türkiye’den ve muhalif güçlerden korunması gerektiğini söyleyerek “izin vermemeliyiz” dedi. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda meşru endişeleri olduğunu ve çıkarlarını korumak için sınır boyunca “silahsızlandırılmış bir tampon bölgeye sahip olmayı hak ettiğini” vurgulayan Lindsey Graham, “Fakat Türkiye, Suriye’deki Kürt güçlerine karşı askeri eylemde bulunursa, bu Amerika’nın çıkarlarını önemli ölçüde tehlikeye atacaktır” dedi. Cumhuriyetçi Senatör, YPG/PKK’ya saldırı olursa geçmişte yaptığı gibi Türkiye’ye yönelik yaptırım yasa tasarısı hazırlayacağını belirtti.

PENTAGON DA DEVREDE

Suriye Milli Ordusu (SMO) ve YPG/PKK arasındaki çatışmalar artınca Pentagon da devreye girdi. Pazar günü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i arayan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in yaptığı açıklamaya göre, “zaten oldukça değişken olan durumun daha da tırmanmasını önlemek ve ABD güçleri, ortakları ve DEAŞ’ı Mağlup Etme Misyonu’na yönelik herhangi bir riski önleme” konusuna dikkat çekti.  

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#Terörist#Lindsey Graham#PKK

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