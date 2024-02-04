Amerikalı senatör F-16 satışına itiraz etmeyecek

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Sıkı Yunan-Kıbrıs Rum dostu Hollen, Türkiye ile ilgili endişelerinin devam etmekle birlikte, F-16 satışını engellemek için herhangi bir girişimde bulunmayacağını açıkladı. Amerikalı senatör “Türkiye’nin gecikmeli de olsa, İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması, ileriye doğru atılmış bir adım ve ittifaka verilen önemli bir mesajdır” dedi ve Türk-Yunan ilişkilerindeki gelişmelerden memnuniyetini dile getirdi.

‘YÖNETİM SÖZ VERDİ’

Türkiye’yi yakından izlemeyi sürdüreceğini de kaydeden Senatör Chris Van Hollen açıklamasına şöyle devam etti: “ABD yönetimi bana, Suriye Demokratik Güçleri’ne (Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı) desteğin ve işbirliğinin sürdürüleceği, ayrıca Ermenistan’a karşı yeni askeri faaliyetlerde bulunmaması için Azerbaycan’ın da uyarılmaya devam edileceği güvencesi verdi. Türkiye ile ilgili endişelerim dinmemekle birlikte, F-16 satışını önlemek için herhangi bir ret tasarısı sunmayacağım.”

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ATİNA’DA YOĞUN TARTIŞMA

ABD yönetiminin, Türkiye’ye F-16 uçakları satışını kararlaştırması, Yunan medyasında yoğun şekilde tartışılıyor. Ta Nea gazetesinde yayınlanan bir yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sonunda büyük zafer kazandığı belirtilerek şöyle dendi: “Yunanistan şimdi, Türkiye’nin alacağı F-16’ların Ege’de uçuşlarının nasıl denetleneceğine ilişkin gülünç şeylerin peşinden koşuyor. F-16’lar Amerikan değil, Türk uçakları olacaklar. Eğer gelecekte önemli bir olay çıkarsa da Amerikalılar durumu eski ve önemsiz kâğıt parçalarıyla (mektuplar) değil, o günkü şartları gözüne alarak hareket edecekler. Ayrıca Amerikalı Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland’ın, S-400’lerden vazgeçmesi halinde, Türkiye’nin yeniden F-35 programına dahil edilebileceğini söylemesi, bomba tesirli bir çağrıdır. Türkiye’nin böyle bir çağrıyı kabul etmesi, Yunanistan açısından son derece olumsuz bir gelişme olur.” (Yorgo KIRBAKİ)