Amerikalı Profesör Gazze projesini temmuzda Trump’a sunmuş: Skandal planın fikir babası

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi devralmaya dair sarfettiği cümleler tartışılmaya devam ederken George Washington Üniversitesi’nden ekonomist Joseph Pelzman’ın temmuz ayında Gazze’nin yeniden inşası için bir plan hazırlayıp Trump’ın ekibine gönderdiği ortaya çıktı. İsrail’in Times of Israel gazetesinin haberine göre üniversitenin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ekonomi Çalışmaları Merkezi Başkanı Profesörü Pelzman, Gazze’nin yeniden inşasına dair planını ilk kez, İsrailli tarihçi Dr. Kobby Barda’nın podcast yayınında kamuoyuyla paylaşırken buna ek olarak “Gazze’yi yeniden inşa etmek için ekonomik bir plan” adlı bir makale kaleme aldığı, bunun da ekim ayında Global World Journal dergisinde yayımlandığı aktarıldı.

SIFIRDAN İNŞAYI HEDEFLİYOR

Planında savaş nedeniyle Gazze’nin ekonomisinin çöktüğünü ve bölgenin geri döndürülemez şekilde zarar gördüğünü ifade eden Pelzman, yeniden inşa için Gazze’nin boşaltılması, tüm binaların yıkılıp temizlenmesi ve sıfırdan bir inşa modeli öngörüyor. Turizm, tarım ve yüksek teknoloji sektörleri üzerinde bir Gazze planlayan Pelzman, Gazze Şeridi’nin tamamen güneş enerjisiyle çalışmasını ve hafif raylı sistem kullanılmasını öneriyor.

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YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

Pelzman’ın projesine göre Gazze’nin yeniden inşası 1 ila 2 trilyon dolara mal olacak ve 5 ila 10 yıl arasında bir sürede tamamlanacak. Akademisyen Gazze’nin yeniden inşası için de ‘yap-işlet-devret’ modelini öneriyor. Bu kapsamda özel sektörden şirketlerin devletle ortaklığa girerek mülkü uzun süreyle kiralaması öngörülüyor.

GAZZE HAMAS’TAN ÇIKARILACAKMIŞ

Tasarlanan planda Gazze Şeridi’nin deniz kıyısında uluslararası lüks restoran ve oteller inşa edilmesi değerlendirilirken bölgenin doğusunda 30 katlı yüksek konutlar, orta kısmındaysa tarım alanları ve seraların yer alacağı belirtiliyor. Projede bölgeyi kimin yöneteceğine dair net bir ifade kullanılmazken güvenliğin; Gazze’nin Hamas’tan arındırılmasının ardından hazırlanacak bir planla sağlanacağı iddia ediliyor. Pelzman, Hamas’ın 1993 Oslo Anlaşmaları uyarınca Gazze üzerinde hiçbir mülkiyet hakkının olmadığını öne sürerken, İsrail’in 2005’te Gazze’den çekilmesiyle bu hakkın elde edilemeyeceğini savunuyor.

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EĞİTİM MODELİ SUUDİLERDEN

Eğitime de değinen Amerikalı profesör, anaokulundan üniversiteye kadar müfredatın, Sünni-Sufi İslam öğretilerine ve yakın tarihli reformlara dayanan Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan’ın eğitim modelinden kopyalanmasını öneriyor.

TRUMP RİVİERA BENZETMESİ YAPMIŞTI

ABD Başkanı Trump’ın hafta içi yaptığı açıklamalarda ABD’nin Gazze’nin yeniden inşasını devralacağı Gazzelilerin başka yerlere yerleştirileceği sözleri ABD dahil tüm dünyada tepkiyle karşılanmıştı. Bölgenin ekonomik olarak büyük bir potansiyele sahip olduğunu öne süren Trump, daha önce de Gazze Şeridi’nin Ortadoğu’nun Rivierası’na dönüşebileceğini iddia etmişti.

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TRUMP: GAZZE İÇİN ACELEMİZ YOK

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın dört bir yanında ve kendi partisinde dahi şiddetli tepkiyle karşılanan skandal Gazze teklifini cuma günü “bir emlak anlaşması ve yatırım” olarak nitelendirirken, bu planı uygulamak için acelesi olmadığını belirtti.

‘EMLAK ANLAŞMASI GİBİ’

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba’yı Oval Ofis’te ağırlayan ABD Başkanı Trump, salı günü sunduğu Gazze’yi gasp etme ve Gazzelileri sürgün etme planı için “ABD’nin emlak anlaşması çok iyi karşılandı, dünyanın o bölgesinde yatırımcı olacağız ve hiçbir şey yapmak için acelemiz yok” dedi. Gazze’ye gayrimenkul gözüyle bakan ve ABD’nin yatırımcı olacağını söyleyen Trump, Washington’un cebinden para çıkmayacağını da öne sürdü. ABD’nin 47’nci Başkanı, “Orada herhangi bir şeye ihtiyacımız varsa İsrail tarafından tedarik edilecek ve bize sağlanacak” dedi.

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‘ASKERE GEREK YOK’

Salı günü Gazze’ye ABD askeri gönderilmesi ihtimalini de belirten Trump, bu konuda geri adım attı. Tepkilerle karşılaşan Amerikan Başkanı, “güvenlik açısından durumu izleyeceğiz. Sahada asker bulundurmaktan veya başka bir şeyden bahsetmiyoruz” dedi.

İSRAİL TEHCİR PLANI YAPIYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazze’yi devralma” planını kâğıda döktü. Söz konusu planın nasıl uygulanacağına dair orduya bir plan hazırlanması emrini veren Katz’a bir taslak sunulurken buna göre İsrail’in yerle bir ettiği Gazze’deki Filistinliler için potansiyel çıkış noktaları belirlendi. İsrailli bir yetkilinin Bloomberg’e yaptığı açıklamada, güvenlik incelemelerinin ardından Filistinlilerin bölgeden çıkışına izin verileceği, daha sonra otobüslerle İsrail’in güneyindeki uluslararası Ramon Havaalanı’na ya da Akdeniz kıyısındaki Aşdod limanına taşınmasının öngörüldüğünü aktardı. 2 milyona yakın Gazzelinin ne kadarının kendi topraklarını terk etmek isteyeceği bilinmezken haberde, savaştan önce nüfusun yaklaşık 3’te 1’inin başka bir yerde daha iyi bir yaşam için taşınmayı düşünebileceğini söylediği ifade edildi.