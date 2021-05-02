Amerikalı komutan: Uzay savaşlarına hazır olmalıyız

Amerikalı yazar David Ignatius’un sorularını yanıtlayan Raymond, uzayın da bir savaş alanı olduğunu belirterek “Çin ve Rusya, uydularımızın faaliyetlerini engelleyecek ya da uydularımızı imha edecek silahlar geliştirdiler” dedi.

Amerikan Uzay Kuvvetleri’nin hedefinin uzayda bir sorun çıkarmak ya da sorunu uzaya yaymak olmadığını söyleyen Raymond, “Hedefimiz caydırıcı olmaktır” diye konuştu. ABD’nin uzayda 30 bin uzay çöpünü takip ettiğini belirten Raymond, bunların ortaya çıkmasının önlenmesi gerektiğini de söyledi.

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