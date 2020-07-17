Amerikalı komutan teröriste 'general' dedi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth Mc- Kenzie, Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuştu. Suriye’nin kuzeydoğusunda geçen hafta terör örgütü PKK/YPG’nin ele başı Mazlum Abdi ile görüştüğünü doğrulayan ve terörist elebaşından ‘general’ diye bahseden McKenzie, terör örgütü DEAŞ’a karşı ortaklığın süreceği mesajını verdi.



Ferhat Abdi Şahin, Şahin Cilo ve Mazlum Kobani isimlerini kullanan PKK’lı Abdi, hafta sonu Twitter’dan Amerikalı komutanın kendisini ziyaret ettiğini duyurmuş, Pentagon ise sessiz kalmıştı.



DESTEK SÖZÜ



Röportajda görüşmeyi doğrulayan McKenzie, “Fırat Nehri Vadisi’nin doğusunu ziyaret ederken ‘General’ Mazlum’la görüşme fırsatım oldu. Oradaki askerlerimizi de ziyaret ettim. ‘General’ Mazlum’a kendileriyle ortaklığımızın devam ettiği mesajını verdim” ifadelerini kullandı.



Abdi ile görüşmesinde Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin yönetimindeki kamp ve cezaevlerinin de gündeme geldiğini belirten CENTCOM Komutanı, “Bunları doğrudan biz yönetmiyoruz. Ancak hem güvenlik açısından hem de insani açıdan endişeliyiz. O nedenle SDG’ye, özellikle yerlerinden edilmiş halkla ilgili elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.



Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamplarda yaşayanlarla ilgili özellikle kaygılı olduğunu ifade eden CENTCOM Komutanı, şu aşamada kamplarda koronavirüs salgınının görülmediğini ancak buradaki grupların özellikle riske daha açık olduğunu, olası bir enfeksiyonun yayılmasının etkileri konusunda endişeli

olduklarını belirtti.



YEREL KOLLUK GÜCÜ



Bölgede her zaman düşük düzeyde de olsa bir DEAŞ sorunu olacağını da belirten General McKenzie, “SDG ortaklarımızla birlikte kontrol edebildiğimiz

bölgelerde yerel güvenlik oluşumlarının devreye girmesini ve dış desteğe ihtiyaç duyulmamasını sağlamaya çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.



CENTCOM Komutanı, bölgede yerel bir kolluk kuvveti benzeri birimin kurulmasının amaçlandığını, Fırat’ın doğusunda bu kapsamda eğitim vermek amacıyla SDG ile birlikte çalıştıklarını söyledi ve “Süreç devam