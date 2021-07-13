Amerikalı komutan da Afganistan’dan çekildi
ABD, Afganistan’daki en üst düzey komutanı Austin Scott Miller’ın dün ülkeden ayrılması ile buradaki 20 yıllık varlığını sembolik olarak sonlandırdı. Dün başkent Kabil’deki törenle Miller görevini Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Frank McKenzie’ye devretti.
Görevini CENTCOM’un Florida’da bulunan merkez üssünden idare edecek olan Orgeneral McKenzie’nin, en azından ağustos ayı sonuna kadar gerektiğinde Afganistan’da hava saldırıları düzenleme yetkisi bulunuyor.
İKİ YILDIZA DÜŞTÜ
Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı tarafından kendisine acil durumlarda 300 kişilik kara gücüyle operasyon yapma yetkisi verilmesi de bekleniyor ancak bunun kapsamı ve süresine ilişkin detaylar bilinmiyor. Öte yandan dört yıldızlı Miller’ın ayrılmasından sonra Kabil’deki ABD Büyükelçiliği ve Kabil Havalimanı’nın güvenliğini denetlemek için bu ülkede iki yıldızlı bir ABD’li general bulunacak.