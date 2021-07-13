Amerikalı komutan da Afganistan’dan çekildi

Görevini CENTCOM’un Florida’da bulunan merkez üssünden idare edecek olan Orgeneral McKenzie’nin, en azından ağustos ayı sonuna kadar gerektiğinde Afganistan’da hava saldırıları düzenleme yetkisi bulunuyor.

İKİ YILDIZA DÜŞTÜ

Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı tarafından kendisine acil durumlarda 300 kişilik kara gücüyle operasyon yapma yetkisi verilmesi de bekleniyor ancak bunun kapsamı ve süresine ilişkin detaylar bilinmiyor. Öte yandan dört yıldızlı Miller’ın ayrılmasından sonra Kabil’deki ABD Büyükelçiliği ve Kabil Havalimanı’nın güvenliğini denetlemek için bu ülkede iki yıldızlı bir ABD’li general bulunacak.

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