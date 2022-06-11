Amerikalı general: Türkiye’nin Karadeniz’de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz

Haberin Devamı

Türkiye’nin ev sahipliğinde 9 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Efes-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na katılan Amerikan Donanmasına ait USS Arlington, İzmir Limanı'na demirledi. Havuzlu çıkarma gemisi olan USS Arlington, kapılarını Türk basın mensuplarına açarken, Türk askeri yetkililerin de katılımıyla gemide bir resepsiyon verildi. Resepsiyonda konuşan USS Arlington’ın komutanı Tümgeneral Francis Donovan, yaklaşık 2 ay önce Amerika’dan ayrılarak Türkiye’ye geldiklerini ve görevlerine devam etmeleri için daha 4 ay zamanları olduğunu söyledi.

“KARADENİZ’İN EKONOMİK REFAHI BU İSTİKRARA BAĞLI”

İzmirlilere ve Türk vatandaşlara teşekkür eden Tümamiral Donovan, “İzmir şehri gerçekten sıcak ve misafirperver. Bizim denizcilerimize ve deniz piyadelerimize çok sıcak davrandılar. Bundan dolayı çok mutluyum. Türkiye’de bulunmaktan onur duyuyorum. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geçen ay Bükreş’te toplantılarımız oldu. Burada işbirliğimizi sağlamlaştırmak benim için harika” dedi.

Haberin Devamı

Türkiye’nin çok değerli bir NATO müttefiki olduğunu ifade eden Donovan, “Türk Deniz Kuvvetleri ortağımız. Kabiliyetlerim, birbirimize olan güvenimizin ve NATO’nun gücü üzerine kurulu. Karadeniz’in ekonomik refahı bu istikrara bağlı. Türkiye’nin Karadeniz’de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz. Bu zor zamanlarda Efes Tatbikatı, bu birlikteliğin çok güzel bir örneğini sundu. Bu da günümüz güvenlik konularında önemli bir husustur” diye konuştu.

USS Arlington’ın Efes Tatbikatı'na katılımının Amerikan ve Türk birliklerinin kendi arasında birlikte çalışma gücünü artırdığını savunan Donovan, “Amerikan Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri’nin bu müttefikliğimizdeki kararlılığı bugün ve gelecekteki zorlukları aşmamızda bizim için yardımcı olacaktır. Tek bir ülke uluslararası tehditleri tek başına göğüsleyemez. Amerikan 6. Filosu adına Türkiye’ye birlikte çalışmayı güçlendirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.