Amerikalı first aileden skandal proje: Clintonlar YPG’yi diziyle övecek

Suriye'de Fırat Nehri’nin doğusunda geniş bir bölgeyi elinde tutan terör örgütü PKK’nın kolu YPG’ye mensup kadın militanları anlatan kitap, ABD’de dizi olma yolunda. Söz konusu projenin detayları Amerikan magazin sitesi Hollywood Reporter’da yer aldı. Buna göre Demokrat Partili eski Başkan Bill Clinton’ın eşi ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton’ın ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketi, Amerikalı kadın yazar Gayle Tzemach Lemon’ın “The Daughters of Kobani: A Story of Rebellion, Courage and Justice” (Kobani’nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi) kitabının TV program haklarını aldı. Dizinin hangi platformda yayınlanacağı henüz belli değil.

RÖPORTAJLARA DAYANIYOR

Kitap, terör örgütü DEAŞ’ın Ekim 2014-Ocak 2015 arasında Suriye’nin kuzeyindeki Ayn el Arab (Kobani) kentini kuşatmasına karşı savaşan kadın YPG’lileri konu alıyor. 16 Şubat’ta Penguin Press yayınevi tarafından basılarak raflarda yer alacak kitap, o çatışmada yer almış kadın YPG’lilerle yapılan ve yüzlerce saati bulan röportajlara dayanıyor. 1973 doğumlu yazar Lemmon, her ikisi de New York Times en çok satanlar listesinde yer alan 2011 basımı “The Dressmaker of Khair Khana” (Khair Khana’nın Terzisi) ve 2015 basımı “Ashley’s War” (Ashley’nin Savaşı) adlı kitapların da yazarı.

GEÇEN AY KURULDU

Hollywood Reporter’a konuşan Hillary Clinton, söz konusu yapımın kendi şirketlerinin amacına uygun olduğunu ifade ederek, “Kobani’nin Kızları hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz” değerlendirmesini yaptı.

Clinton’lar, Sam Branson ile birlikte HiddenLight Productions şirketini geçen aralık ayında kurdular. Şirketin kuruluş amacı film, televizyon ve dijital platformlar için belgesel dizi içeriği üretmek. HiddenLight Productions’ın ilk belgesel serisi, 2019’da en çok satanlar listesinde yer alan “Cesur Kadınların Kitabı: En Sevilen Cesaret ve Direnç Hikayeleri” adlı kitaptan esinlenmiş, Apple platformunda yayınlanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014 sonlarında Kobani’nin çevresindeki kuşatmayı daraltmıştı. Türkiye’nin ‘Bir terör örgütü başka bir terör örgütüyle mücadelede partner olamaz’ itirazlarına rağmen ABD, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye silah ve havadan operasyon desteği vererek DEAŞ’a karşı kullanmıştı. O dönem kadın teröristlerin hikayeleri yabancı medyada büyük yer bulmuştu.

HASEKE’DE ESAD İLE ÖRGÜT GERİLİMİ DEVAM EDİYOR

YPG/PKK’lı teröristlerle Esad rejimi güçleri arasında 28 Aralık 2020’de başlayan ve Rusya’nın arabuluculuğuyla yatıştırılmaya çalışılan gerginlik sürüyor. Anadolu Ajansı’na göre örgüt, Haseke’nin Guveyran bölgesinde rejim askerlerinin ailelerinin evlerinde arama yapma girişiminde bulunarak baskı kurmaya çalıştı. YPG/PKK, Haseke il merkezinde kuşatma altına aldığı rejime ait askeri bölgeye temel ihtiyaçların girişini de durdurdu. YPG/PKK’nın, Suriye’nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalması, taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşlemişti.