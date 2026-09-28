Amerikalı elçiden Atina’ya şok ima: ‘İstersek Yunan hükümetini de deviririz’

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Militaire.gr haber portalı, Wall Street Journal’ın iddiasına dayandırdığı haberinde, ABD’nin istediği takdirde Yunanistan’da da hükümet düşürebileceği yönündeki bu sözlerin Atina’ya yönelik bir tehdit niteliği taşıdığını belirterek tepki gösterdi. Haber sitesi, bu sözlerin, “Trumpvari” bir kibri yansıttığını yazdı.

ROMANYA ÖRNEĞİNİ VERDİ

İddiaya göre ABD Büyükelçisi Guilfoyle, mart ayında Atina’da düzenlenen özel bir akşam yemeğinde Romanya’da yaşanan siyasi gelişmelere değindi. Guilfoyle, ABD’nin desteklediği Dikey Gaz Koridoru projesine ve Romanya’nın Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazını (LNG) yüksek fiyatlarla satın alması yönündeki baskılara itiraz eden Romanya Başbakanı Ilie Bolojan hükümetinin istifasında, Washington yönetiminin parmağı olduğunu itiraf etti. ABD Büyükelçisi Guilfoyle’un, benzerini istedikleri her ülkede, hatta Yunanistan’da bile yapabileceklerini söylemesi ise Yunan bakanın tepkisini çekti. Papastavru, bunun üzerine ABD Büyükelçisi’ne, Washington’ın Yunan halkı tarafından seçilmiş hükümetin yerini alamayacağını söyledi.

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ATİNA’DA SESSİZLİK

Militaire.gr, iddialara ilişkin Yunan hükümetinin sessizliğini de eleştirdi. Haberde, “İddia edilen sözlerinin tek bir kelimesi bile Miçotakis hükümetinden sızmadı. Nereden cesaret edip de tek bir kelime bile söyleyebilirler ki…” ifadelerine yer verildi.