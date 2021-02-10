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Dünya
Haber Giriş: 10.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Amerika’dan Rusya’ya karşı askeri yığınak

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Amerika’dan Rusya’ya karşı askeri yığınak
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Amerikan CNN’de yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri Norveç’te dört adet B-1 bombardıman uçağı ve yaklaşık 200 askeri personel konuşlandıracak.

CNN’e konuşan kaynaklar, yeni yönetimin bu hamleyle Moskova’ya, ABD ordusunun stratejik açıdan önemli Kuzey Kutup bölgesinde faaliyet göstereceğine dair bir mesaj göndermeyi ve bölgedeki müttefikleri Rus agresifliğine karşı savunacağını göstermeyi amaçladığını aktardı.

‘TRUMP ÇİN’E SERT ÇIKMAKTA HAKLIYDI’

1985’ten bu yana ABD ordusunun envanterinde bulunan ve nükleer bomba taşıyabilen B-1 stratejik ağır bombardıman uçağı, ABD’nin nükleer savunmasının önemli bir parçası. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hakkında ikinci kez azil soruşturması yürütülen eski Başkan Donald Trump’ın Çin’e karşı uyguladığı sert politikanın ‘temelde’ doğru olduğunu söyledi.

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