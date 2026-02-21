Amerika’dan Gazze’ye dev üs planı

Haberin Devamı

Suriye’de konuşlu bine yakın askerinin tamamını geri çekme sürecine başladığı öne sürülen Washington yönetimi Ortadoğu’daki varlığını “farklı bir zeminde” sürdürmeye hazırlanıyor. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre ABD, Gazze Şeridi’nde ‘Barış Kurulu’nun bir organı olan Uluslararası İstikrar Gücü’nün (UİG) konuşlanması için 5 bin kişilik bir askeri üs inşa etmeyi planlıyor. Üs, Gazze Şeridi’nin güneyinde, yıllardır süren İsrail bombardımanının izlerini taşıyan 350 dönümlük bir alanda inşa edilecek.

ÜSTE NELER OLACAK

Habere göre yıkılmış binalardan geriye kalan demir yığınları ile dolu olan alana “aşamalı şekilde” inşa edilecek olan üssün etrafı dikenli tellerle çevrilecek. Ayrıca römorklar üzerine monte edilmiş 26 zırhlı gözlem kulesi, hafif silahlar için atış poligonu, askeri operasyon ekipmanları için depolar ve gelişmiş havalandırma sistemleriyle donatılmış sığınaklar inşa edilecek. Öte yandan savaş bölgelerinde faaliyet göstermiş uluslararası inşaat şirketlerinden oluşan sınırlı sayıdaki firmaya da yerinde inceleme yaptırıldı. Ancak söz konusu arazinin kime ait olduğu ise belirsiz. Gazze Şeridi’nin güneyde kalan bölgesinin büyük bir kısmı halihazırda İsrail kontrolü altında. ABD’li bir yetkili, Guardian’a söz konusu haber ile ilgili yaptığı açıklamada “Başkan’ın da söylediği gibi, sahada ABD askeri olmayacak. Sızdırılan belgeler hakkında konuşmayacağız” ifadelerini kullandı.

5 ÜLKE SÖZ VERDİ

Öte yandan Uluslararası İstikrar Gücü’ne asker gönderecek ülkeler de netleşmeye başladı. Washington’da önceki gün gerçekleştirilen Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısında Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk’un bölgeye asker göndermeyi taahhüt ettiği açıklandı. UİG’in komutanlığına atanan ABD’li General Jasper Jeffers’a göre UİG, ilk etapta Refah kentine konuşlandırılacak ve diğer alanlara “kademeli bir biçimde” yayılacak. Jeffers’a göre Gazze, beş ayrı sorumluluk alanına bölünecek ve her alanda bir UİG tugayı görev yapacak. Uzun vadede ise Gazze Şeridi’nde 12 bin polis ile 20 bin UİG askerinin görev alması hedefleniyor.

POLİS ALIMI DA BAŞLADI

Nitekim Filistinli teknokratlar da “polis gücünde” görev almak isteyen “nitelikli adaylar” için başvuruların açıldığını duyurdu. Başvuracak adayların “Gazze’de ikamet eden, 18-35 yaş arası, sabıka kaydı olmayan bireyler” olması şartı koşuluyor. Mısır ve Ürdün’ün de polislerin eğitimine destek vermesi bekleniyor. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, önceki gün Barış Kurulu toplantısında, başvuruların açılmasının ardından ilk saatlerde yaklaşık 2 bin Filistinlinin polis gücüne başvurduğunu açıklamıştı.

HAMAS: ÖNCE SALDIRGANLIK BİTMELİ

Gazze’de İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkes kapsamında “Hamas’ın silahsızlandırılması” meselesi bir türlü çözüme kavuşturulamazken, önceki gün Hamas Washington’da gerçekleştirilen Barış Kurulu toplantısına yanıt olarak bir basın bildirisi yayınladı. Bildiride Gazze Şeridi’nde istikrar için gerçek bir uluslararası çabanın “sorunun kökenine, yani İsrail işgaline, saldırgan politikalarının sona erdirilmesine ve Filistin halkının haklarını tam ve kısıtlamasız bir şekilde elde etmesine dayanması gerektiğini” belirten Hamas, özellikle özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkının Filistin halkının vazgeçilmez hakkı olduğunu kaydetti. Barış Kurulu toplantısında İsrail’i temsil eden Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptığı konuşmada Hamas’ın “dünyanın en büyük terör devletini kurduğunu” öne sürmüştü.

200 BİN PREFABRİK KONUTA ACİL İHTİYAÇ VAR

Barış Kurulu toplantıında konuşan Kıbrıs ve İsrailli milyarder Yakir Gabay, Gazze’nin yeniden inşası için 70 milyon ton moloz ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi gerektiğini söyledi. Gabay, Gazze Şeridi’nin 200 otel ve adalardan oluşan bir Akdeniz sahil yerleşimine döneceğini söylerken yüzbinlerce Filistinlinin zor şartlar altında yaşam savaşı verdiğini açıkladı. BM Kalkınma yetkilisi Alexander De Croo’ya göre, yerinden edilmiş aileleri desteklemek için yaklaşık 200 bin prefabrik konuta ihtiyaç duyuluyor. ABD merkezli New York Times’ın haberine göre Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanılabilecekleri gerekçesiyle “çift kullanımlı” eşyaların Gazze’ye girişine halihazırda izin vermeyen İsrail, söz konusu listeye “çelik çadır direklerini” de ekledi.