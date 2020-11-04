Amerika seçimini yaptı

ABD’de halk, sonuçlarını dünyanın merakla beklediği Başkanlık ve Kongre seçimleri için sandık başında tercihini yaptı. Amerikan tarihinde ilk kez 70 yaş üstü iki adayın yarıştığı seçimler, koronavirüs salgınının ortalığı kasıp kavurduğu bir dönemde gerçekleştirildi. Salgın önlemleri nedeniyle erken oy kullanmaya ilginin artması bu alanda rekoru beraberinde getirdi. 240 milyona yakın kayıtlı seçmenin olduğu ülkede posta ya da sandık başında erken oy verenlerin sayısı 100 milyonu geçti. Böylece ABD’de sadece erken verilen oylarla 2016’daki toplam kullanılan oy sayısının yüzde 72’si aşılmış oldu.

SEÇİM SONRASI KAOS ENDİŞESİ

Ülkede sekiz aydır süren koronavirüs salgını sürecinde ırkçılık, polis şiddeti ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan Amerikalılar, özellikle büyük şehir merkezlerindeki mağaza ve işyerlerinin camlarını tahta levhalarla korumaya aldılar. ABD Başkanı Donald Trump’ın, sürekli olarak, Demokratların posta ile kullanılan oyların sayımında hile yapacaklarını iddia etmesi, rakibi Joe Biden’ın kendisini sadece hile ile yenilebileceğini söylemesi seçim sonrasında ABD şehirlerinde bir kaos yaşanacağı endişesine neden oldu.

TERCİHLERDE NE ETKİLİ OLDU?

Seçim gecesi Amerikan CNN’in yaptığı sandık başı anketi, seçmenlerin yüzde 34’ü için en önemli konunun ekonomi olduğunu ortaya koydu. Ankete göre, ırksal eşitsizliği göz önünde bulundurarak tercih yapanların oranı yüzde 21 iken, ABD vatandaşlarının sadece yüzde 18’i için koronavirüs salgını birinci öncelik oldu.

KRİTİK EYALETLER BELİRLEYİCİ

Seçimlerde kazananı, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında sürekli el değiştiren Florida, Michigan, Pensilvanya, Kuzey Carolina, Wisconsin, Kuzey Carolina ve Arizona’dan çıkacak sonuç belirleyecek. Anketlerde Biden, bu eyaletlerin çoğunda önde görünüyordu. Dün ayrıca, Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve Senato’nun da üçte biri yenilendi.

UZUN KUYRUKLAR

Seçimlere katılımın ülke çapında yoğun olduğu gözlendi. Los Angeles’te sosyal mesafeyi gözeten seçmenler, oy verme merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

‘SAKİN’ GEÇTİ

Seçim günü şiddet olayları yaşanabileceği yönündeki endişelere karşın, ABD sandık başında görece sakin bir gün geçirdi. Küçük çaplı birkaç olay dışında korkulan olmazken, yine de güvenlik güçleri, olası terörist eylemlere karşı ülke çapında teyakkuzdaydı.

ADAYLARIN SON GÜN MESAİSİ

TRUMP: KAYBETMEK KOLAY DEĞİL



ABD Başkanı Donald Trump, seçimden önceki son gün olan pazartesi 5 miting düzenledi. Wisconsin eyaletinde taraftarlarına seslenen Donald Trump, “Dört yıl önce burada bitirmiştik. Ben biraz batıl inançlıyım. Haydi aynı şekilde bitirelim” dedi. Trump dün, oy verme işleminin tamamlanmasına saatler kala ziyaret ettiği Virginia’daki kampanya merkezinde ise, “Kazanmak kolay. Kaybetmek benim için asla kolay değil” diye konuştu.



Amerikan basını, seçim merkezini ziyaret eden Trump’ın yorgun görüntüsüne dikkat çekti. Trump sonuçları ailesi ve ekibiyle birlikte Beyaz Saray’dan takip etti.

FIRST LADY MASKESİZ

Başkan Trump’ın eşi Melania, oyunu Florida’nın Palm Beach kentinde kullandı. Yanında aile üyeleri olmayan First Lady’nin maske takmaması da dikkat çekti. Donald Trump, oyunu geçen cumartesi günü kullanmıştı.

BIDEN: AYAĞA KALKMA ZAMANI

77 yaşındaki Biden son kampanya gününü Pensilvanya’da geçirdi. Pensilvanya’nın Pittsburgh şehrinde kürsüye çıkan Biden’a ünlü Amerikalı şarkıcı Lady Gaga eşlik etti.

Biden, “Ayağa kalkma ve demokrasimizi geri alma zamanı. Bu, Amerikan ruhu için bir savaştır. Kazanmak zorundayız” dedi. Lady Gaga da Biden’ın ülkeyi bir araya getirebileceğini savundu.

İLK SANDIKTAN BIDEN ÇIKTI

Oy verme işlemi, New Hampshire eyaletindeki iki mezrada gece yarısından itibaren başladı. Kanada sınırındaki Dixville Notch ve Millsfield mezralarında oylar kullanıldı ve 1960 seçimlerinden beri süregelen geleneğe uygun olarak sonuçlar açıklandı. AP’nin haberine göre ilk sonucun açıklandığı Dixville Notch’ta Joe Biden, kullanılan 5 oyun tamamını aldı. Millsfield’de ise Donald Trump’a 16, Biden’a 5 oy çıktı.