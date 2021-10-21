Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde silahlı saldırı

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DCA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün merkezimizdeki bir cenazeden kısa süre sonra yaşanan silahlı saldırı olayından dolayı şoka uğradık." ifadesine yer verildi.



Olayda yaralanan bir kişinin acilen hastaneye kaldırıldığına işaret edilen açıklamada, "Şu anda emniyet birimlerinin soruşturma yürütmesine olanak sağlamak adına merkezimiz giriş ve çıkışlara kapalıdır. Merkezimiz tekrar açılmaya hazır olur olmaz ikinci bir açıklama yapacağız." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, personelin, üyelerin ve ziyaretçilerin güvenliğinin merkez için en önemli konu olduğu vurgulanarak, soruşturmayı yürüten yetkililerle yakın iş birliğinde olunduğu aktarıldı.

Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerinde Maryland eyaletindeki merkezde kılınan cenaze namazının hemen ardından kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ateş açtı.Merkezin bahçesinde yaşanan saldırıda, saldırganın yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığını belirten yetkililer, saldırganın arandığını kaydetti.Olaya ilişkin polisin soruşturması sürerken, kaynaklar olayın DCA ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, bireysel bir mesele olduğunu ve merkezin yönetiminin yerel yetkililerle yakın iş birliği yaptığını aktardı.