Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde silahlı saldırı

DCA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün merkezimizdeki bir cenazeden kısa süre sonra yaşanan silahlı saldırı olayından dolayı şoka uğradık." ifadesine yer verildi.
Olayda yaralanan bir kişinin acilen hastaneye kaldırıldığına işaret edilen açıklamada, "Şu anda emniyet birimlerinin soruşturma yürütmesine olanak sağlamak adına merkezimiz giriş ve çıkışlara kapalıdır. Merkezimiz tekrar açılmaya hazır olur olmaz ikinci bir açıklama yapacağız." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, personelin, üyelerin ve ziyaretçilerin güvenliğinin merkez için en önemli konu olduğu vurgulanarak, soruşturmayı yürüten yetkililerle yakın iş birliğinde olunduğu aktarıldı.
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