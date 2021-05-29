‘Amerika çekildikçe Taliban yerleşiyor’

Amerikan askerlerinin çekilmeye başladığı 1 Mayıs’tan bu yana Lagman, Baglan, Vardak ve Gazne vilayetlerinde bulunan Afgan güvenlik güçlerine bağlı en az 26 üs ile karakol Taliban’ın kontrolüne geçti.



DOĞUDA GÜÇLENİYOR

Taliban’ın Afgan güçlerine “ya teslim olur ya da öldürülürsünüz” şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edilen haberde, söz konusu üs ve karakollardaki Afgan unsurlarının, bulundukları yeri Taliban’a teslim ederek oradan ayrıldıkları kaydedildi. Haberde ayrıca, Taliban’ın özellikle ülkenin doğu kesimlerindeki etkisini daha da arttırdığı ifade edildi. Trump yönetimi, 29 Şubat 2020’de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021’de de Afganistan’dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı. Biden yönetimi ise 1 Mayıs’tan başlamak üzere 11 Eylül’e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

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