Amerika, Avrupalı dostlarını Danimarka üzerinden dinlemiş

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA), ABD’nin Avrupa’daki müttefiklerini dinlemek için Danimarka’nın elektronik izleme sistemlerinden yararlandığı ortaya çıktı. Buna göre Washington, Avrupa’daki bazı siyasileri ve üst düzey yetkilileri dinlemek için Danimarka’nın sualtı kablolarından yararlandı. Danimarka Savunma İstihbarat Servisi (FE) ile işbirliği içinde hareket eden NSA’nın dinlediği isimler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve dönemin muhalefet lideri, şimdi ise Almanya Cumhurbaşkanı olan Frank-Walter Steinmeier de var.

FRANSIZ YETKİLİLER

Danimarka kamu televizyonu DR tarafından ortaya çıkarılan dinlemeler, 2012-2014 dönemini kapsıyor. Dunhammer adı verilen konuya ilişkin detaylı raporda, Merkel’in de aralarında bulunduğu üç önemli Alman siyasetçinin yanı sıra Fransa, İsveç ve Norveç’ten üst düzey yetkililerin doğrudan dinlendiği bilgisi yer alıyor.

OBAMA SÖZ VERMİŞTİ

ABD’nin Avrupa’daki ‘dostlarını’ dinlediğine yönelik iddialar ilk kez gündeme gelmiyor. Eski NSA çalışanlarından Edward Snowden’in 2013 yılında yayımladığı belgelerde Merkel’in Berlin’deki ABD Büyükelçiliği aracılığıyla dinlendiği bilgisine yer verilmişti. Dinleme skandalının patlak vermesinin ardından dönemin ABD Başkanı Barack Obama, müttefikleri dinlememe sözü verdiyse de Dunhammer Raporu’na yansıyan dinlemelerin bu sözden önce mi yoksa sonra mı yapıldığı net değil.

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