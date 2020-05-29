Amerika alev alev! Polis şiddetinden sonra yağmacılar devrede

Salgın, artan işsizlik ve başkanlık seçimleri derken, ABD şimdi de ırkçılık tartışmalarıyla çalkalanıyor. Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, pazartesi günü bir siyahinin polis şiddeti sonucu ölmesi ülkede infiale yol açtı. George Floyd (46) adlı siyahinin, gözaltına alınmak istediği sırada “Nefes alamıyorum” diyerek yaşamını yitirdiği anlar, yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına tesadüfen takılmış, bu görüntülerin sosyal medyada yayılması da tepkiyi alevlendirmişti.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Günlerdir süren protestolarda, göstericilerin çıkış noktası, olayla ilgili polislerin halen cezalandırılmamış olması... 44 yaşındaki George Floyd’un Minneapolis’te can verdiği kavşakta toplanan göstericiler, bu polislerin cinayetle yargılanması talebini yüksek sesle dile getirdi. Olayla ilgili 4 polis memuru, gelen tepkiler üzerine meslekten ihraç edilmişti.

Göstericiler çıtayı bir adım ileri taşıyarak, sahte çek verdiği gerekçesiyle göz altına alınan Floyd’un nefessiz kalmasına neden olan polis Derek Chauvin’in evinin önünde toplandı. Eylemciler evin önüne “Katil burada yaşıyor” yazılı dövizler bıraktı. Polis öfkeli göstericilere plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler de polisle uzun süre çatıştı. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de, polis memuru Derek Chauvin’in derhal yakalanması çağrısında bulundu. Basın açıklaması yapan Frey, “Bu adam neden hâlâ cezaevinde değil” diye sordu.

Minneapolis sınırını aşan olaylar, ABD’nin diğer eyaletlerinde de yankı buldu. Los Angeles’ta Floyd için yaklaşık bin kişilik gösteri düzenlendi. “Siyahların hayatı değerlidir” ve “Nefes alamıyorum” pankartı taşıyan protestocular otoyoldaki trafiğe rağmen yolu kapadı. Maske takan protestocular polis ve itfaiye ekiplerinin nezaretinde yürüyüşlerine devam etti. Olaylarda bir kişi, hareket eden polis aracının üzerinden düşerek yaralandı.

GÖSTERİLER KANA BULANDI

Ancak Minneapolis’te, protestoların seyrini değiştiren gelişmeler de yaşandı. Bazı dükkânların kundaklandığı ve yağmacıların sokağa döküldüğü olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. Değerli eşyaların rehin bırakıldığı bir dükkanın önünde, silahla vurulan bir erkeğin cansız bedeni tespit edildi. Minneapolis Emniyet Müdürü John Elder, çarşamba gecesi yaşanan çatışmalarda bir kişinin öldüğünü doğruladı. Dükkânının yağmalanmasına engel olmak isteyen bir kişinin yağmacılardan birini vurduğu iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada ABD Adalet Bakanlığı, George Floyd’un ölümüyle ilgili federal soruşturmanın “öncelikli” olduğunu duyurdu. Protestolar yer yer kundaklama ve yağmalamalara dönüştü, çok sayıda iş yerine zarar verildi.

ÜNLÜLERDEN TEPKİ YAĞDI

George Floyd’un ölümüne tepkiler sürerken, ünlüler de bu olaya kayıtsız kalmadı:

LeBron James: Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu James, polis şiddetine tepki çekmek için ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve o günden beri adeta NFL’den aforoz edilen Colin Kaepernick’in fotoğrafı ile Floyd’un boynuna dizini bastıran polisin fotoğrafını yan yana koydu ve “Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hala bulanık mı? #UyanıkKal” ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu.

Naomi Campbell: “Kelimelerim tükendi. Ölen insanlarımıza üzülmekten bıktım ve yoruldum. Tacize uğrayanlar ve aşağılananlar olarak bu zorlu zamanlarda bir araya gelebileceğimizi düşündüm, ancak bu koronavirüs geniş çaplı ırkçılığı yaymış gibi görünüyor. Nerede bitiyor? Siyahım ve gurur duyuyorum.”

Gigi Hadid: “O polisler yargılanmalı. Bu çok sık oluyor ve görünüşe göre yalnızca kameraya yakalandıklarında katiller işten atılıyor. Maalesef bir şeyler ancak, tüm bu cahil ırkçı canavarlar yaptıklarının sonuçlarıyla parmaklıklar ardında yüzleştiğinde değişecek.”

Jessica Alba: “Gözyaşları ve öfke. Bu durmak zorunda.”

Eva Longoria: “Ne zaman bitecek! Hepimiz korunmayı hak ediyoruz.”

24 SAATTE 815 BİN DOLAR

Philonise Floyd tarafından kardeşi George’un cenaze masrafları için başlatılan yardım kampanyasına 24 saatte 35 binden fazla kişi katıldı, 815 bin dolar (yaklaşık 5.5 milyon lira) toplandı.

TRUMP: ACINIZI PAYLAŞIYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Floyd’un ölümüne ilişkin tweet atarak üzüntüsünü dile getirdi. Trump, “Benim talebim çerçevesinde, FBI ve Adalet Bakanlığı, George Floyd’un üzücü ve trajik ölümüne ilişkin iyi bir soruşturma yürütüyor” diye yazdı. Olayın takipçisi olduğunu vurgulayan Trump, “George’un ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyorum. Adalet yerini bulacaktır” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Trump’ın videoyu görünce çok üzüldüğünü, bu konuda brifing aldığını söyledi.

ABD’DE 100 BİN CAN KAYBI

1 milyon 700 binden fazla koronavirüs vakası bulunan ABD’de salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı. Pandeminin en çok etkilediği ülke olan ABD’de üç gün üst üste 700’ün altında seyreden can kaybı önceki 24 saatte 1401 oldu. Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın bu süreç için, “Başkanlığımın en zor dönemi” dediği ve durumu “çok ciddiye” aldığı şeklinde açıklama yaptı. İlk vakanın 21 Ocak’ta Washington eyaletinde görüldüğü ülkede ilk ölüm de 1 Mart’ta yine Washington’da gerçekleşmişti. Kayıpların artmasına rağmen önlemlerin gevşetildiği ABD’de birçok şirket iş başı yaptı, Las Vegas’taki kumarhaneler de perşembeden itibaren açılıyor.