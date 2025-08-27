Ameliyatların 3’te 1’i gereksiz

Haberin Devamı

Newcastle Üniversitesi’nden Kardiyolog Vijay Kunadian’ın araştırmasına göre, ameliyat olan yaşlı hastalar ile olmayanların dört yıllık ölüm oranları neredeyse aynı çıktı. Araştırmaya göre kalp krizi sonrası ameliyat olan 75 yaş ve üstü hastaların yüzde 25.6’sı dört yıl içinde hayatını kaybederken, sadece ilaçla tedavi edilenlerde bu oran yüzde 26.3 oldu. Stent veya bypass ameliyatları ile ilaç tedavisinin sonuçları arasında neredeyse hiç fark bulunamadı. Bild gazetesine konuşan Alman Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Thomas Schmitz-Rixen de, tüm ameliyatların yaklaşık yüzde 30’unun gereksiz olduğunu belirtti.