×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ameliyatların 3’te 1’i gereksiz

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Ameliyat#Newcastle Üniversitesi
Ameliyatların 3’te 1’i gereksiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 07:00

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, kalp krizi geçiren yaşlı hastalara uygulanan ameliyatların gereğinden fazla olduğunu ortaya koydu.

Haberin Devamı

Newcastle Üniversitesi’nden Kardiyolog Vijay Kunadian’ın araştırmasına göre, ameliyat olan yaşlı hastalar ile olmayanların dört yıllık ölüm oranları neredeyse aynı çıktı. Araştırmaya göre kalp krizi sonrası ameliyat olan 75 yaş ve üstü hastaların yüzde 25.6’sı dört yıl içinde hayatını kaybederken, sadece ilaçla tedavi edilenlerde bu oran yüzde 26.3 oldu. Stent veya bypass ameliyatları ile ilaç tedavisinin sonuçları arasında neredeyse hiç fark bulunamadı. Bild gazetesine konuşan Alman Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Thomas Schmitz-Rixen de, tüm ameliyatların yaklaşık yüzde 30’unun gereksiz olduğunu belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Ameliyat#Newcastle Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!