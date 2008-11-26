Ameliyat odasında rezalet

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde Christian E. adlı kişi yıllarca sahte diplomayla üniversite hastanesinde doktor olarak çalıştı. 29 yaşındaki sahte doktor yakalandıktan sonra 3 yıl hapsi cezasına çarptırıldı. Ancak doktorun hastanede ameliyat odasında ve bürosunda yaptığı rezillikleri genç bir fahişe açıkladı.

Alman Bild gazetesine konuşan Elvira adlı hayat kadını, sahte doktor Christian E ile hastanede para karşılığı haftada bir defa birlikte olduğunu söyledi. İlk buluşmalarında grup seks yaptıklarını belirten kadın, daha sonraları para karşılığında her hafta üniversite hastanesinde buluşarak ilişkiye girdiklerini belirtti.

Hayat kadını, sahte doktor Christian E'nin ameliyat yapılan bir ambulansta da kendisiyle ilişkiye girmek istediğini ancak bunun için zaman bulamadıklarını açıkladı.