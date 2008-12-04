Ambülansa kavuşan başkent

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi 18 yıldır ambülansı olmayan başkent, yeniden bu hizmete kavuştu.

İç savaşın pençesindeki Somali'nin başkenti Mogadişu, 18 yılın ardından ilk ambulans ağına kavuştu.



İngiliz hayır kuruluşu Life Line Africa'nın kurduğu, 5 ambulanstan ve 24 saat açık telefon hattından oluşan ilkyardım ağı, şimdiye kadar yaralılarını el arabalarıyla sağlık kuruluşlarına yetiştirmeye çalışan kent sakinleri için umut ışığı oldu.



Halk, ambulans hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.



Etiyopya askerleri, 2006'dan beri geçici hükümeti desteklemek üzere Somali'de bulunuyor. Dinci militanlar ile Etiyopyalı askerler arasındaki çatışmalarda iki yılda binlerce kişi hayatını kaybetti. Saldırılardan yabancı örgütlerin çalışanları da nasibini alıyor.