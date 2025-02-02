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Ambulans uçak düştü: 2’si yolcu 7 kişi öldü

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#ABD#Uçak#Trump
Ambulans uçak düştü: 2’si yolcu 7 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 07:00

ABD, art arda gelen uçak ve helikopter kazalarıyla sarsılmış durumda.

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Washington’da bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpıştığı kazanın ardından önceki gün de bir ambulans uçak Philadelphia’da bir alışveriş merkezi yakınına düştü. Kazada kurtulan olmazken Learjet 55 tipi uçakta dört mürettebat, bir çocuk hasta ve hastanın refakatçisinin bulunduğu açıklandı.

Kazada yerdeki bir araçta bulunan bir kişi de hayatını kaybetti. Kazanın, çocuğun Philadelphia’da tedavi görmesinin ardından Meksika’ya dönerken gerçekleştiği ifade edildi. Meksika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uçaktaki 6 kişinin de Meksika vatandaşı olduğu belirtildi. Başkan Trump sosyal medyadan, kazayı görmenin “çok üzücü” olduğunu belirtti.

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#ABD#Uçak#Trump

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