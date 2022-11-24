Ambulans görevlisi yardım ettiği kişinin kızı olduğunu fark etmedi! 'En büyük kabusum gerçek oldu'

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Kanada'nın Alberta eyaletindeki Calgary kentinin kuzeyindeki Airdrie kasabasında 15 Kasım’da meydana gelen kazaya müdahale eden ambulans görevlisi Jayme Erickson, hasar alan araçta sıkışmış iki yaralı gördü.



YARALININ KENDİ KIZI OLDUĞUNU FARK EDEMEDİ



Erickson, 17 yaşındaki genç kızı araçtan çıkarmak için yaklaşık yarım saat uğraştı ve Calgary'deki hastaneye kaldırılana kadar onunla kaldı. Genç kıza ambulansın içinde müdahale eden Erickson, ağır yaralı gencin kendi kızı olduğunu fark edemedi.



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Sosyal medya hesabından olayı anlatan Erickson,dedi.Hastanede tedavi altına alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

KÖPEĞİNİ GEZDİRMEK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞ

Yerel basında yer alan haberlerde Montana'nın bir arkadaşı ile köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığı, dönüş yolunda içinde bulundukları arabanın karşıdan gelen bir kamyona çarptığı bilgisi yer aldı.

Kaza sonrası sürücü araçtan inmeyi başarsa da 17 yaşındaki genç kız içeride sıkışıp kaldı. Olay yerine yardım için ilk gelen kişi genç kızın annesi Jayme Erickson oldu. Ancak talihsiz kadın yardım ettiği gencin kızı olduğunu bilmiyordu.



ambulans görevlisi annenin gazetecilere yaptığı açıklama

Anne Erickson, kızının kazadan sonra kötü bir şekilde yaralandığını ve yaraları nedeniyle kendi kızını tanıyamadığını belirterek, “Yaraları o kadar korkunçtu ki onu tanıyamadım bile. Sonrasında kızımı görmek için Foothills Tıp Merkezi götürüldüm ve öleceğini öğrendim. Bugün ise küçük kızımla vedalaştım. 17 yıl, yeterince uzun bir zaman değildi. Onunla geçirdiğim 17 yıl için minnettar olmama rağmen paramparça oldum. Onun asla mezun olduğunu, evlendiğini göremeyeceğim” ifadelerini kullandı.



ORGANLARI BAĞIŞLANDI



Kızını kaybettikten sonra paramparça olduğunu belirten anne gazetecilere yaptığı açıklamada kızını 'tam bir savaşçı' olarak tanımladı.



Kızının hukuk fakültesine gitme hayalinden ve iyi bir yüzücü olduğundan bahseden anne, Montana'nın dünyaya bıraktığı son armağandan da bahsetti ve kızının organlarının bağışlandığını duyurdu.