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Ambulans görevlisi yardım ettiği kişinin kızı olduğunu fark etmedi! 'En büyük kabusum gerçek oldu'

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#Kanada#Kaza#Ambulans Görevlisi
Ambulans görevlisi yardım ettiği kişinin kızı olduğunu fark etmedi En büyük kabusum gerçek oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 12:32

Kanada’nın Alberta eyaletinde trafik kazası sonrası tıbbi müdahale için olay yerine giden ambulans görevlisi Jayme Erickson, müdahale ettiği ağır yaralı gencin kendi kızı olduğu haberini aldı. Erickson, olayı anlattığı açıklamasında, “Yaraları o kadar korkunçtu ki onu tanıyamadım bile” dedi.

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Kanada'nın Alberta eyaletindeki Calgary kentinin kuzeyindeki Airdrie kasabasında 15 Kasım’da meydana gelen kazaya müdahale eden ambulans görevlisi Jayme Erickson, hasar alan araçta sıkışmış iki yaralı gördü.

YARALININ KENDİ KIZI OLDUĞUNU FARK EDEMEDİ

Erickson, 17 yaşındaki genç kızı araçtan çıkarmak için yaklaşık yarım saat uğraştı ve Calgary'deki hastaneye kaldırılana kadar onunla kaldı. Genç kıza ambulansın içinde müdahale eden Erickson, ağır yaralı gencin kendi kızı olduğunu fark edemedi.

Ambulans görevlisi yardım ettiği kişinin kızı olduğunu fark etmedi En büyük kabusum gerçek oldu

EN BÜYÜK KABUSUM BAŞIMA GELDİ

Sosyal medya hesabından olayı anlatan Erickson, “Bir ambulans görevlisi olarak en büyük kabusum başıma geldi. Kazazede, ambulans helikopter ile Foothills Tıp Merkezi’ne götürüldü. Mesaim sona erdiğinde evime gittim. Daha sonra kapım çaldı ve hayatım sonsuza dek değişti. Müdahale ettiğim ağır yaralı kazazedenin, benim canım ve kanım olan kızım Montana olduğunu öğrendim” dedi.
Ambulans görevlisi yardım ettiği kişinin kızı olduğunu fark etmedi En büyük kabusum gerçek oldu

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

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KÖPEĞİNİ GEZDİRMEK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞ

Yerel basında yer alan haberlerde Montana'nın bir arkadaşı ile köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığı, dönüş yolunda içinde bulundukları arabanın karşıdan gelen bir kamyona çarptığı bilgisi yer aldı.

Kaza sonrası sürücü araçtan inmeyi başarsa da 17 yaşındaki genç kız içeride sıkışıp kaldı. Olay yerine yardım için ilk gelen kişi genç kızın annesi Jayme Erickson oldu. Ancak talihsiz kadın yardım ettiği gencin kızı olduğunu bilmiyordu.

Ambulans görevlisi yardım ettiği kişinin kızı olduğunu fark etmedi En büyük kabusum gerçek oldu

ambulans görevlisi annenin gazetecilere yaptığı açıklama

“YARALARI O KADAR KÖTÜYDÜ Kİ ONU TANIYAMADIM”

Anne Erickson, kızının kazadan sonra kötü bir şekilde yaralandığını ve yaraları nedeniyle kendi kızını tanıyamadığını belirterek, “Yaraları o kadar korkunçtu ki onu tanıyamadım bile. Sonrasında kızımı görmek için Foothills Tıp Merkezi götürüldüm ve öleceğini öğrendim. Bugün ise küçük kızımla vedalaştım. 17 yıl, yeterince uzun bir zaman değildi. Onunla geçirdiğim 17 yıl için minnettar olmama rağmen paramparça oldum. Onun asla mezun olduğunu, evlendiğini göremeyeceğim” ifadelerini kullandı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Kızını kaybettikten sonra paramparça olduğunu belirten anne gazetecilere yaptığı açıklamada kızını 'tam bir savaşçı' olarak tanımladı.

Kızının hukuk fakültesine gitme hayalinden ve iyi bir yüzücü olduğundan bahseden anne, Montana'nın dünyaya bıraktığı son armağandan da bahsetti ve kızının organlarının bağışlandığını duyurdu.

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#Kanada#Kaza#Ambulans Görevlisi

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