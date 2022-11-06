Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Amber’in adı silindi

Güncelleme Tarihi:

#Tesla#Spacex#Elon Musk
Amber’in adı silindi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 07:00

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından, bir dönem birlikte olduğu sevgilisi Amber Heard’ün hesabının silindiği belirlendi.

Haberin Devamı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın, 44 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın almasının yankıları sürüyor. Önceki gün bir e-posta göndererek şirket çalışanlarının yaklaşık yarısını işten çıkaran Musk’ın, eski sevgilisi Amber Heard’ün hesabını sildiği görüldü. Yaklaşık 1 yıl birliktelik yaşayan ikili, Nisan 2018’de yolları ayırmıştı. Hatta Johhny Depp ile evlilikleri sürecinde, Amber Heard’ün Elon Musk ile zaman zaman görüştüğü belirtilmişti.

‘İŞTE YENGEÇ KİNİ’

Twitter’da oyuncunun resmi hesabı ‘RealAmberHeard’ aratıldığında, profilin sistemden silindiği ve “Böyle bir hesap yok” ibaresinin yer aldığı belirlendi. Bu da hem yabancı hem de Türk basınında “Elon Musk, eski sevgilisinin Twitter hesabını sildi” diye yorumlandı. Sosyal medyadaki bazı hesaplar, Elon Musk’ın Yengeç burcu olduğuna dikkat çekerek, “İşte Yengeç kini” diye konuyla dalga geçti. Ancak Amber Heard’ün kendi isteğiyle hesabını kapadığı iddiaları da var. Resmi Instagram ve Facebook hesapları açık olan Amber Heard, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Manejeri üzerinden yapılan çağrılara da yanıt vermedi.

Haberin Devamı

8 DOLARDA ISRARCI

Elon Musk’ın ‘mavi tik’li hesapları aylık 8 dolar ile ücretlendireceği açıklamasına birçok kişi tepki vermişti. Musk dün attığı tweet’lerin birinde, “Bana tüm gün sövseniz de 8 dolara mal olacak” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tesla#Spacex#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos

BAKMADAN GEÇME!

İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos