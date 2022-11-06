Amber’in adı silindi

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın, 44 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın almasının yankıları sürüyor. Önceki gün bir e-posta göndererek şirket çalışanlarının yaklaşık yarısını işten çıkaran Musk’ın, eski sevgilisi Amber Heard’ün hesabını sildiği görüldü. Yaklaşık 1 yıl birliktelik yaşayan ikili, Nisan 2018’de yolları ayırmıştı. Hatta Johhny Depp ile evlilikleri sürecinde, Amber Heard’ün Elon Musk ile zaman zaman görüştüğü belirtilmişti.

‘İŞTE YENGEÇ KİNİ’

Twitter’da oyuncunun resmi hesabı ‘RealAmberHeard’ aratıldığında, profilin sistemden silindiği ve “Böyle bir hesap yok” ibaresinin yer aldığı belirlendi. Bu da hem yabancı hem de Türk basınında “Elon Musk, eski sevgilisinin Twitter hesabını sildi” diye yorumlandı. Sosyal medyadaki bazı hesaplar, Elon Musk’ın Yengeç burcu olduğuna dikkat çekerek, “İşte Yengeç kini” diye konuyla dalga geçti. Ancak Amber Heard’ün kendi isteğiyle hesabını kapadığı iddiaları da var. Resmi Instagram ve Facebook hesapları açık olan Amber Heard, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Manejeri üzerinden yapılan çağrılara da yanıt vermedi.

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8 DOLARDA ISRARCI

Elon Musk’ın ‘mavi tik’li hesapları aylık 8 dolar ile ücretlendireceği açıklamasına birçok kişi tepki vermişti. Musk dün attığı tweet’lerin birinde, “Bana tüm gün sövseniz de 8 dolara mal olacak” dedi.