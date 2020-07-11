Amazon'dan TikTok açıklaması: Yanlışlık oldu

ABD merkezli internet alışveriş devi Amazon'un çalışanlarından Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulamasını telefonlarından silmelerini istediği belirtildi.

Amazon tarafından çalışanlarına gönderilen e-postada, çalışanların şirket e-postalarına erişimi için telefonlarında TikTok bulundurmamaları gerektiği duyurulmuştu.

Şirket bu duyurudan birkaç saat sonra ise böyle bir karar olmadığını, yanlışlık yaptıklarını açıkladı.

Söz konusu e-postanın gönderilmesinden bir kaç saat sonra Amazon sözcülüğünden yapılan açıklamada, ''Bu sabah çalışanlara gönderilen e-posta yanlışlıkla paylaşılmıştır.'' denildi.

Açıklamada, Amazon'un TikTok konusundaki yaklaşımında şu an herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.