Amazon'dan TikTok açıklaması: Yanlışlık oldu
ABD merkezli internet alışveriş devi Amazon'un çalışanlarına gönderdiği TikTok uygulamasını silin e-postasının yanlışlıkla gönderildiği açıklandı.
ABD merkezli internet alışveriş devi Amazon'un çalışanlarından Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulamasını telefonlarından silmelerini istediği belirtildi.
Amazon tarafından çalışanlarına gönderilen e-postada, çalışanların şirket e-postalarına erişimi için telefonlarında TikTok bulundurmamaları gerektiği duyurulmuştu.
Şirket bu duyurudan birkaç saat sonra ise böyle bir karar olmadığını, yanlışlık yaptıklarını açıkladı.
Söz konusu e-postanın gönderilmesinden bir kaç saat sonra Amazon sözcülüğünden yapılan açıklamada, ''Bu sabah çalışanlara gönderilen e-posta yanlışlıkla paylaşılmıştır.'' denildi.
Açıklamada, Amazon'un TikTok konusundaki yaklaşımında şu an herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
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