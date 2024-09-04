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Amazon'da kereste çatışması: Kabile üyeleri ok ve yay ile saldırdılar...

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#Amazon#Kabile#Çatışma
Amazonda kereste çatışması: Kabile üyeleri ok ve yay ile saldırdılar...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 18:06

Amazon ormanlarında, daha önce insanlar ile temas etmemiş Mashco Piro kabilesi ile odun toplamaya gelen keresteciler arasında çatışma çıktı. Ok ve yay ile kerestecilere saldıran kabile üyeleri, iki kişiyi öldürürken iki kişi kayboldu.

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Amazon yağmur ormanlarında daha önce insanlar ile "temas etmemiş" bir yerli kabilesi, odun toplamaya gelen kerestecilere ok ve yay ile saldırdı.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Peru'nun Madre de Dios bölgesindeki ormanlık bir alanda, kerestecilerin ikisi öldü diğer ikisi ise kayboldu.

Amazonda kereste çatışması: Kabile üyeleri ok ve yay ile saldırdılar...

Peru Kültür Bakanlığı, olayın ardından savcılık ve polisle birlikte soruşturma başlattı. Bakanlık, saldırının bir tomruk şirketi adına “ölümlere, yaralanmalara ve kaybolmalara neden olmuş olabileceğini” belirtti.

Yerlilerin öncü örgütü Fenamad, çatışmanın Pariamanu Nehri'ne yakın bir bölgede, dünyanın en büyük izole kabilesi olduğu düşünülen Mashco Piro halkının topraklarından çıktığını açıkladı.

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Amazonda kereste çatışması: Kabile üyeleri ok ve yay ile saldırdılar...

Survival International adlı Sivil Toplum Kuruluşu, Mashco Piro halkının uzun zamandır dış dünya ile temastan kaçındığını ancak son aylarda kendi bölgelerinin dışında görüldüklerini ve kereste endüstrisinin büyük baskısı altında olduklarını bildirdi.

Survival International'a göre, Orman Yönetim Konseyi tarafından sertifikalandırılan bir şirket, kamyonlarının kereste çıkarması için 190 kilometreden fazla yol inşa etti.

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#Amazon#Kabile#Çatışma

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