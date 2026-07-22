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Amazon yapay genel zeka biriminde işten çıkarmaya gitti

Güncelleme Tarihi:

#Amazon#Yapay Zeka#İşten Çıkarma
Amazon yapay genel zeka biriminde işten çıkarmaya gitti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 23:59

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'un yapay genel zeka biriminde bazı çalışanların işine son verdiği bildirildi.

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Amazon Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şirketin birkaç yıldır büyük yapay zeka modelleri geliştirdiği ve bu alanın, üzerinde çalıştıkları en önemli konulardan biri olmaya devam ettiği belirtildi.

Hızla gelişen bir alanda faaliyet gösterildiğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle müşteriler için en önemli girişimlere odaklanarak asıl önemli olan konularda daha hızlı ilerlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu odaklanma, müşterilerimizin geleceği için en önemli alanlara yatırım yapmayı sürdürürken bile yapay genel zeka organizasyonumuzun bazı bölümlerindeki bazı pozisyonların kaldırılması da dahil olmak üzere bazı zor kararlar almamızı gerektiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, şirketin bu süreçten etkilenen çalışanları geçiş dönemlerinde desteklemeye kararlı olduğu belirtildi.

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#Amazon#Yapay Zeka#İşten Çıkarma

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